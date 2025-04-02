Госдума в I чтении ужесточила законодательство об «иноагентах»

Госдума приняла в I чтении очередной пакет законов цензурно-репрессивного характера, которые коснутся в том числе онлайн-деятельности граждан.

Законопроект №870801-8 уточняет механизм признания лиц иностранными агентами. Предлагается учитывать содействие в исполнении решений международных организаций или иностранных органов, если это направлено против безопасности России. Также основанием для признания иностранным агентом станет вовлечение в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

Законопроект №871724-8 усиливает ответственность за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. В статьи 280.3, 284.2 и 284.3 УК вводятся квалифицирующие признаки – совершение преступления из корыстных побуждений или по найму. Это исключает административную преюдицию по ряду составов и вводит возможность конфискации имущества, полученного в результате таких преступлений.

Законопроект №871363-8 расширяет перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого. Сейчас это допускается для тяжких и особо тяжких преступлений. Документ предлагает включить преступления небольшой и средней тяжести, если они связаны с антироссийской деятельностью и совершены дистанционно. Предусматривается возможность отмены заочного решения в случае явки подсудимого.

Все три документа рассматривались одним пакетом. Перед голосованием с докладом выступила депутат ГД Ирина Яровая, участие которой в разработке наиболее одиозных законопроектов, направленных на усиление цензуры и слежки за пользвателями, известно не только в России, но и за рубежом.

Яровая сразу заявила, что между суверенитетом страны и правами, свободами, безопасностью граждан необходимо ставить знак равенства. По её словам, глобализм основательно вложился в разрушение суверенитета многих стран, поэтому необходима его защита, которая предлагается в новых поправках:

«Все три законопроекта предлагают системные изменения в законодательство, которые объединены общей логикой — логикой защиты исторической памяти, сбережения граждан России и будущего для тех поколений, которые будут создавать историю нашей страны. Поэтому необходимо сделать неотвратимым наказания за те преступления, которые осуществляются дистанционно против суверенитета. Сбежав за рубеж, они думают, что никогда не будут привлечены к ответственности, но это не так».

В связи с этим, по словам Яровой, был подготовлен пакет поправок, который нацелен на целый комплекс целей и задач:

Защита исторической памяти. То есть те, кто пропагандирует и реабилитирует нацизм, кто пытается уничтожить памятники, должны понести наказание. По её словам, Следственный комитет уже возбудил по таким фактам сотни уголовных дел, и скрыться за границей у злодеев не получится, они всё равно предстанут перед судом, пусть и заочно.

«Дискредитацию армии», «фейки о наших военнослужащих» депутат назвала самыми подлыми ударами в спину. Поэтому ряд поправок нацелены на преследование за такого рода деяния.

Всё, что связано с международными организациями, где не состоит Россия, также станет вне закона. Речь идёт про «незаконное и необоснованное преследование должностных лиц РФ, которые принимают решения в отношении защиты страны», и содействие в таком преследовании.

Вкратце Яровая сказала про деятельность нежелательных организаций и иностранных агентов, которые, по мнению авторов поправок, стали эффективным инструментом в деятельности против суверенных государств, «поэтому ответственность для таких будет неминуема».

«Что может быть подлее предательства? Только предательство по найму», — заявила депутат, поясняя следующие новеллы, которыми отменяется административная преюдиция, и для тех, «кто дискредитует армию, призывает к санкциям», особенно если там усмотрят корыстные мотивы, будет предусмотрена сразу уголовная ответственность со сроками от 2 до 7 лет лишения свободы. Также будет задействована конфискация имущества, приобретённого в результате деятельности или используемая для такой деятельности.

Главное сейчас, заявила Яровая, защита нацинтересов России и безопасности страны. В конце она привела слова президента Путина:

«Мы должны знать, что Россия может быть только суверенной державой, или её вообще не будет».

Подвиги наших старших поколений должны быть надёжно защищены, подытожила она, как и вопросы сбережения России и граждан.

С содокладом выступил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, это очередной шаг по защите суверенитета РФ и пресечения попыток вмешательства в её внутренние дела. Также парламентарий заявил, что:

«Релоканты и другие отщепенцы вступают в сотрудничество с международными организациями, где не участвует Россия, и иностранными организациями для дестабилизации ситуации в стране».

Отдельно Пискарёв прошёлся по международным организациям, в том числе МУС (Международный уголовный суд), которому якобы помогают НПО и релоканты.



«Решение МУС — одна из форм проявления агрессии Запада против РФ», — заявил депутат, видимо, имея в виду выдачу ордера на арест Владимира Путина.



Во враждебных действиях он обвинил также ЕСПЧ , поскольку он «сеет антироссийскую риторику», и тоже при пособничестве релокантов.



«Фонд актёра Клуни открыл охоту на наших журналистов, системно добиваясь их ареста», — неожиданным аргументом прозвучало в выступлении Пискарёва.



По его словам, «обосновавшиеся за рубежом предатели занимаются вербовкой» и другими противоправными деяниями против России. Парламентарий отметил, что ко всем законопроектам нет замечаний ни у одного из ведомств, в том числе у правительства РФ.



С ещё одним содокладом выступила первый первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Она более подробно рассказала о третьем законопроекте, но в целом ей добавить было уже некогда.



Депутаты разных фракций поддержали законопроект, также основываясь на заявлении о необходимости защиты суверенитета России. В заключительном слова спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз подытожил:

«Надо защищать суверенитет нашей страны, граждан, вооружённые силы от иностранных агентов».

В итоге все три законопроекта были приняты единогласно.