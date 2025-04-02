Госдума в I чтении ужесточила законодательство об «иноагентах»

Госдума приняла в I чтении очередной пакет законов цензурно-репрессивного характера, которые коснутся в том числе онлайн-деятельности граждан.
Все три документа рассматривались одним пакетом. Перед голосованием с докладом выступила депутат ГД Ирина Яровая, участие которой в разработке наиболее одиозных законопроектов, направленных на усиление цензуры и слежки за пользвателями, известно не только в России, но и за рубежом.
Яровая сразу заявила, что между суверенитетом страны и правами, свободами, безопасностью граждан необходимо ставить знак равенства. По её словам, глобализм основательно вложился в разрушение суверенитета многих стран, поэтому необходима его защита, которая предлагается в новых поправках:
«Все три законопроекта предлагают системные изменения в законодательство, которые объединены общей логикой — логикой защиты исторической памяти, сбережения граждан России и будущего для тех поколений, которые будут создавать историю нашей страны. Поэтому необходимо сделать неотвратимым наказания за те преступления, которые осуществляются дистанционно против суверенитета. Сбежав за рубеж, они думают, что никогда не будут привлечены к ответственности, но это не так».
В связи с этим, по словам Яровой, был подготовлен пакет поправок, который нацелен на целый комплекс целей и задач:
Главное сейчас, заявила Яровая, защита нацинтересов России и безопасности страны. В конце она привела слова президента Путина:
«Мы должны знать, что Россия может быть только суверенной державой, или её вообще не будет».
Подвиги наших старших поколений должны быть надёжно защищены, подытожила она, как и вопросы сбережения России и граждан.
С содокладом выступил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, это очередной шаг по защите суверенитета РФ и пресечения попыток вмешательства в её внутренние дела. Также парламентарий заявил, что:
«Релоканты и другие отщепенцы вступают в сотрудничество с международными организациями, где не участвует Россия, и иностранными организациями для дестабилизации ситуации в стране».
Отдельно Пискарёв прошёлся по международным организациям, в том числе МУС (Международный уголовный суд), которому якобы помогают НПО и релоканты.
«Решение МУС — одна из форм проявления агрессии Запада против РФ», — заявил депутат, видимо, имея в виду выдачу ордера на арест Владимира Путина.
Во враждебных действиях он обвинил также ЕСПЧ , поскольку он «сеет антироссийскую риторику», и тоже при пособничестве релокантов.
«Фонд актёра Клуни открыл охоту на наших журналистов, системно добиваясь их ареста», — неожиданным аргументом прозвучало в выступлении Пискарёва.
По его словам, «обосновавшиеся за рубежом предатели занимаются вербовкой» и другими противоправными деяниями против России. Парламентарий отметил, что ко всем законопроектам нет замечаний ни у одного из ведомств, в том числе у правительства РФ.
С ещё одним содокладом выступила первый первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Она более подробно рассказала о третьем законопроекте, но в целом ей добавить было уже некогда.
Депутаты разных фракций поддержали законопроект, также основываясь на заявлении о необходимости защиты суверенитета России. В заключительном слова спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз подытожил:
«Надо защищать суверенитет нашей страны, граждан, вооружённые силы от иностранных агентов».
В итоге все три законопроекта были приняты единогласно.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.