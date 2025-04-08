Ужесточены законы об «иноагентах» и «преступлениях против государства»

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла очередной пакет законов, направленных на усиление цензуры и подавление точки зрения, которая не совпадает с официальной.

Документ №870801-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (в части совершенствования механизма правового регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов)» позволит признавать иноагентами граждан за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует. Также туда могут попасть те, кто содействует иностранным госорганам, если они направлены против безопасности РФ (при отсутствии признаков экстремистских статей УК).

Кроме этого, основанием для включения в соответствующих перечень танет «вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних» в иноагентскую или содействующую вышеупомянутым международным организациям деятельность. Поводом для попадания в «иноагенты» также станет финансирование всей вышеупомянутой деятельности.

Документ №871724-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части усиления ответственности за отдельные преступления против основ конституционного строя и безопасности государства)» устраняет административную преюдицию для ряда правонарушений, которые могут квалифицироваться как экстремистские.

Если будет доказано, что гражданин высказался или написал в интернете пост «из корыстных побуждений или по найму», либо как-то призывал к санкциям против РФ, имея при этом корыстные побуждения, он может быть приговорён к 7 годам реального заключения.

Документ №871363-8 «О внесении изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» позволит проводить заочные суды над любыми лицами за рубежом по делам о преступлениях против безопасности РФ.

Все три закона были приняты без обсуждений и дискуссий единогласно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул весь этот набор поправок касается в первую очередь «тех, кто уехал»: «Надо их перекрыть, защитить страну и независимость».

Володин также подчеркнул, что за нарушение этих законов будет грозить до 7 лет лишения свободы.

А вот четвёртый, №830823-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьи 9 и 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (в части совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов)», несколько оживил «думское единение», поскольку к нему были поданы несколько поправок от фракции КПРФ. Законопроект изначально направлен на запрет «иноагентам» вести просветительскую деятельность и работать в государственных компаниях (например, такого рода как «Роскосмос»), но в этом и других изменениях законодательства коммунисты увидели множество рисков. В частности, опасность попадания в такого рода перечень профсоюзных организаций.

Как заявил представитель коммунистов Юрий Синельщиков, фракция в целом против необоснованного ужесточения «иноагентского» законодательства:

«Быть иноагентом — это не правонарушение, но в РФ оно носит негативный характер. С 2012 года ими не было совершено правонарушений, кроме неисполнения обязанностей иноагента. В связи с тем, что иноагентское законодательство постоянно ужесточается, КПРФ хочет уточнить правовой статус иноагента».

Кроме прочего, коммунисты предложили очертить сумму получаемых иноагентом финансов, потому что должна быть обоснованность и доказанность вовлечения их в работу на иностранные государства, но остальные фракции не поддержали, как и поправки о механизме опротестования иноагентского статуса.

Стоит заметить, инициаторы всех четырёх законопроектов были весьма категоричны и старались в достаточно жёсткой форме намекнуть коллегам по парламенту о недопустимости дискуссий на тему новых законов.

В итоге все четыре закона получили единогласное одобрение Госдумы.