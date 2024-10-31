Спецслужбы узнают секреты Чебурашки и других из «Союзмультфильма»

В реестре ОРИ новое пополнение. С сентября текущего года туда было внесено ещё шесть сайтов компаний, сервисов и организаций самых разных направлений деятельности.

Среди новичкой реестра оказалась российская киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109850

Какая информация здесь может интересовать российские власти, остаётся только догадываться, но на сайте компании есть обратная форма связи, с помощью которой с ней могут связаться авторы, зарегистрировавшись на сайте. От них требуется имя, электронная почта и номер телефона. В опции «тема для партнёрства» указаны: лицензирование, трансляция контента, специальные проекты и коллаборации, продюсирование и производство.

На сайте есть раздел Политики обработки персональных данных, который касается как раз потенциальных кандидатов на вакантные должности. В документе сказано, что персональные данные соискателя будут уничтожены в течение 3 месяцев с момента принятия решения об отказе в трудоустройстве или в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с не так давно принятым законом.



Если же автор подаст свой проект на рассмотрение, ему также нужно будет указать имя, фамилию, email и телефон, а также прикрепить файл с проектом (либо изложить идею текстом). В таком случае персональные данные обрабатываются 15 лет с момента получения проекта. Вот как это объясняет компания:

«Почему такой большой срок? Получая проекты, мы рассматриваем и оцениваем их. Мы не отказываемся от проектов сразу. Актуальность реализации проекта (идеи) может возникнуть через несколько лет. При желании реализовать идею мы свяжемся с автором. Поэтому мы так долго планируем хранить персональные данные».

Но, опять же, при получении отзыва согласия, компания прекратит их обработку в течение 30 дней. О том, будут ли переданы данные обратившегося к компании пользователя третьим лицам и на каком основании, в документе не указано.

Следующий ОРИ — это интернет-сервис «Квартплата.Онлайн», предназначенный для объединения поставщиков услуг и управляющих организаций в Едином личном кабинете собственника:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109849

На сайте есть регистрация с помощью телефона или электронной почты. Кроме этого, зарегистрироваться можно через аккаунты в «Сбере», «Альфа-банке» и «T-банке» (экс-«Тинькофф-банк»).

Сайт компании «Крымэнерго», которая занимается обеспечением функционирования энергосистем полуострова:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109848

Сайт «Деловые линии», который в карточке заявлен как сервис для публикации подробной корпоративной информации, но на самом портале предлагаются услуги грузперевозок по всей России:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109847

На сайте есть регистрация с помощью почты или телефона.

Новостной портал IvanovoNews, позиционирующий себя как лидер ивановского интернета и производитель контента для телеканала «Барс»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109846

У портала большое количество подписчиков в социальных сетях.

ООО «Кортревел маркет», владелец туристического бренда Coral Travel:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109845

В карточке заявлены непосредственно сайты туроператора Coral Travel и связанного с ним франчайзинга. На обоих сайтах также есть регистрация.

Напомним, что участники реестра ОРИ обязаны хранить данные пользователей, включая действия и взаимодействия, и передавать их по первому требованию ФСБ. Это относится также к переписке, аудио- и видеозвонкам (если такие функции доступны в сервисе). Рекомендуем пользователям таких платформ самостоятельно оценить возможные риски.