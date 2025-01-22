ФСБ потребует от Viber данные и переписку пользователей

Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ популярный мессенджер Viber:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109866
Таким образом сервис пополнил список других платформ, таких как WhatsApp и Skype, на которые возложена обязанность по первому требованию передавать силовикам данные пользователей, информацию об их действиях и взаимодействиях, переписку, фото, аудио- и видеозвонки (если таковые предусмотрены).
При этом стоит напомнить, что Роскомнадзор официально ограничил доступ к Viber ещё в середине декабря прошлого года:
«...в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».
Нарушалась работа и других мессенджеров, на данный момент внесённых в реестр ОРИ, к примеру — WhatsApp, а за эпопеей по блокировке Telegram мы все следили ещё в 2018-2020 годах.
Ранее надзорное ведомство отмечало, что некоторые мессенджеры вносятся в реестр принудительно, поскольку «де-факто являются организаторами распространения информации». О дальнейших планах относительно этих платформ РКН ничего не рассказывал, но эксперты видят в этом повод для штрафных санкций и блокировки мессенджеров, которые откажутся исполнять российское законодательство о слежке.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.