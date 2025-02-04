Международное научное сотрудничество пройдет через ФСБ

Правительство утвердит перечень направлений научной и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок, участие в которых иностранных физических и юридических лиц станет возможно только по согласованию с ФСБ России. Данный механизм будет действовать и при сотрудничестве с российскими организациями, учредителями которых являются иностранцы или зарубежные организации. Это следует из подготовленного Минобрнауки законопроекта, который 3 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в кабмине. В свою очередь, «Ъ» утверждает, что правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила документ.



В пояснительной записке говорится, что:

«Предусмотренный законопроектом механизм контроля со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью».

Проект согласован в ФСБ, Минфине, Минэкономразвития, МИДе и Минобороны. Положительные заключения на него дали также в администрации президента и НИЦ «Курчатовский институт». В отзыве РАН отдельно отмечается, что положения документа «обладают высокой актуальностью и значимостью для обеспечения безопасности России» и при этом «отвечают продвижению национальных интересов и достижений национальной науки на международной арене».



В проекте предлагается обязать субъекты научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. В случае принятия документа данное положение вступит в силу для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета, с 1 марта 2026 г., для остальных субъектов – с 1 сентября 2028 г. Сам закон (за исключением отдельных положений) вступит в силу с 1 сентября 2025 г.