ФСБ сможет обрабатывать данные военных и гражданского персонала без согласия

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит ФСБ обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала ведомства без получения их согласия. ФСБ получит доступ к проверке в том числе биометрических данных сотрудников.



Законопроект №625723-8 внесли в Госдуму в середине мая. Как уточняет «Ъ», изначально он устанавливал возможность проверки загранпаспортов россиян, которые имеют доступ к гостайне. Ко второму чтению депутаты доработали документ и исключили из него эту норму. В него также добавили несколько новых поправок.



Согласно одной из поправок, персональные данные военнослужащих и гражданского персонала ФСБ будут обрабатываться без их согласия «в целях обеспечения безопасности». ФСБ также получит доступ к данным ЗАГСов о заключении и расторжении брака, смене имени или установлении отцовства.