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24 July 2024

ФСБ сможет обрабатывать данные военных и гражданского персонала без согласия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Также спецслужба получит доступ к проверке биометрических данных сотрудников.

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит ФСБ обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала ведомства без получения их согласия. ФСБ получит доступ к проверке в том числе биометрических данных сотрудников.

Законопроект №625723-8 внесли в Госдуму в середине мая. Как уточняет «Ъ», изначально он устанавливал возможность проверки загранпаспортов россиян, которые имеют доступ к гостайне. Ко второму чтению депутаты доработали документ и исключили из него эту норму. В него также добавили несколько новых поправок.

Согласно одной из поправок, персональные данные военнослужащих и гражданского персонала ФСБ будут обрабатываться без их согласия «в целях обеспечения безопасности». ФСБ также получит доступ к данным ЗАГСов о заключении и расторжении брака, смене имени или установлении отцовства.

152-ФЗ биометрические данные персональные данные ФСБ биометрия

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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