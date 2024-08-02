Эксперты ФСБ не рекомендуют пользоваться российским браузером «Спутник»

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России порекомендовал отказаться от использования российского браузера «Спутник».

Эксперты НКЦКИ напомнили, что продукт получил массовое применение в госорганах за счёт поддержки отечественных SSL-сертификатов и нахождения в реестре ПО Минцифры. Однако в 2023 году его разработчик, ООО «СпутникЛаб» признано банкротом, после чего в марте 2024-го из реестра браузер исключили.

Техническая поддержка была прекращена в 2022 года, а доменное имя browser-sputnik.ru, к которому обращались экземпляры программы для получения обновлений, стало доступным для продажи в связи с истечением срока регистрации, подчёркивают эксперты ФСБ:

«В настоящее время доменное имя browser-sputnik[.]ru принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective, используется ей в неизвестных целях, а ассоциированный с доменным именем веб-сервис принимает от установленных на СВТ российских граждан браузеров «Спутник» запросы на получение обновлений. Таким образом, существует угроза внедрения в программное обеспечение «Спутник» вредоносных модулей с целью компрометации СВТ».

Браузер берёт начало ещё с 2014 года, когда под руководством структур «Ростелекома» официально стартовала работа одноимённого поисковика. Уже к 2016 году общие расходы на развитие и техподдержку поисковика перевалили за 2 млрд рублей.

СМИ неоднократно писали о вероятном закрытии проекта, учитывая, что тем же поисковиком пользовались менее 1% российских пользователей. Однако в 2017 году в «Ростелекоме» уверяли, что браузер должен стать обязательным к использованию в госсекторе. В 2018 году ФСБ выдала сертификаты соответствия некоторым версиям браузера «Спутник», где по умолчанию работал и тот самый одноимённый поисковик. В 2020 году поисковик «Спутник» был закрыт.