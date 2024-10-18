ФСБ получит сведения о россиянах из ЗАГСов

ФСБ получит доступ к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Проект изменений в постановление правительства, который меняет правила предоставления такого рода сведений, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Силовое ведомство в пояснительной записке указывает, что данный проект разработан во исполнение федерального закона №249-ФЗ, который был принят в августе текущего года и касался уточнения полномочий органов власти по определению порядка доступа к гостайне:

«Указанным законом ФСБ России включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Сотрудники спецслужбы получат доступ к сведениям о госрегистрации рождения, заключении и расторжении брака, смене имени и установлении отцовства.

Общественное обсуждение документа заканчивается 1 ноября текущего года.

О том, что ФСБ сможет получить доступ к сведениям из ЗАГСов, сообщалось в поправках к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно нему, ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По действующим нормам такие сведения из единого госреестра ЗАГС предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.