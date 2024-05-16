ФСБ предлагает ужесточить продажу сим-карт россиянам

Источники «Ъ», близкие к операторам связи, рассказали, что ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ.

По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России». Третий — с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор. Эту информацию изданию подтвердил ещё один источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас сим-карты можно купить в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров — посредников, которые заключают договоры на продажу. По оценке редактора профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, около 35% продаж сим-карт приходятся на дилерские сети. Собеседник «Ъ» на рынке утверждает, что речь идет о 40–70% в зависимости от оператора.

«Ужесточение порядка продаж гражданам РФ логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут "перетечь" в другие, менее зарегулированные сегменты рынка»,— заявил изданию источник, близкий к операторам.

В апреле Минцифры опубликовало проект поправок к законам «О связи» (126-ФЗ) и «О биометрии» (572-ФЗ). В документе предлагается ужесточить требования к обороту и условиям использования сим-карт для иностранцев.



В «МегаФоне» подтвердили, что идёт «достаточно интенсивная» дискуссия с регулятором об изменениях правил продажи сим-карт: «Изменения в законодательстве назрели, однако сформированной инициативы с конкретными правилами продажи сим-карт на сегодня еще нет».



В «Вымпелкоме» согласны, что требования по идентификации абонентов необходимо повышать не только для иностранцев, но и для граждан РФ, «во избежание перекоса регулирования и риска развития мошеннических схем по оформлению сим-карт на российские паспорта». В компании полагают, что верификация через «Госуслуги» — «наиболее приемлемый вариант», тогда как абоненты, у которых нет аккаунта, могли бы сходить в МФЦ.



В МТС уточняют, что биометрия в качестве единственного способа подтверждения личности — «не оптимальный механизм», абонентам должны быть доступны разные методы. В Tele2 отказались от комментариев.



В то же время источник, близкий к операторам, отмечает, что ужесточение требований может сократить число дилеров сим-карт: «В понимании регулятора подключения абонентов через дилеров небезопасны из-за некачественной проверки данных».



Изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов, полагает один из источников «Ъ». По его мнению, если по новым требованиям абоненты будут обязаны сдавать биометрию, расходы операторов вырастут. Алексей Слукин оценивает дополнительные траты на оборудование для биометрической верификации на уровне «пары миллиардов рублей на каждого игрока».

«Если биометрия будет ключевым аспектом в новых правилах, то число салонов, наоборот, будет наращиваться, чтобы биометрические данные можно было снимать "на местах"»,— добавляет эксперт.

Но даже в таком случае полностью очистить рынок от серых сим-карт не получится, уверен аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко:

«Сокращение их доли, конечно, неизбежно. В зависимости от степени жесткости регулирования эта доля окажется небольшой или совсем небольшой. Можно также предположить, что вырастет число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути».