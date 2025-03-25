ФСО получила полномочия глушить любые радиостанции и мобильники

Вступил в силу приказ Федеральной службы охраны (ФСО), который предоставляет ведомству право и возможность быстро и без заминок разбираться с радиоэлектронными и высокочастотными устройствами, которые мешают государственным средствам связи.



Приказ регламентирует, в каких случаях ФСО может самостоятельно, своими силами и методами, отключать мешающие системы и устройства:

«В случае если радиопомехи средствам связи создают непосредственную опасность для жизни или здоровья объектов государственной охраны, сотрудников органов государственной охраны, должностных лиц государственных органов, военнослужащих, проходящих службу в органах государственной охраны и привлеченных для обеспечения безопасности объектов государственной охраны, или граждан либо препятствуют защите охраняемых объектов, либо создают реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, прекращение функционирования устройств, создающих радиопомехи, или изменение их технических характеристик осуществляется незамедлительно».

Во всех остальных случаях ведомство сможет выбирать, отключить устройство или изменить его технические характеристики. Решение будет приниматься, исходя из ряда аспектов: какими последствиями грозит продолжение работы устройства, а также как будут функционировать собственные системы ФСО по устойчивому и бесперебойному обеспечению связи при воздействии радиопомех. Вне зависимости, что выберет ведомство — отключать или перенастраивать, — оно должно будет направить владельцу устройства соответствующее уведомление с указанием сроков.

Если владелец уведомление проигнорирует, ФСО получит право принять меры самостоятельно. Согласно приказу, владелец оборудования сможет оспорить решение ФСО через прокуратуру или суд, но от обязанности устранить нарушения, по крайней мере на время разбирательств, это его не освободит.

Собеседники «Парламентской газеты» считают, что ФСО вряд ли станет массово отключать отдельные устройства — ограничения затронут в основном вышки связи и ретрансляторы. Однако эксперты предупреждают: граждане, оказавшиеся в зоне действия помех, также могут потерять доступ к связи.