В России для покупки глушилок GPS понадобится разрешение Минобороны

Российские власти готовят запрет на использование и покупку устройств, глушащих сигнал GPS/ГЛОНАСС, для граждан и организаций. Использовать глушилки будет можно лишь с разрешения Минобороны на покупку. Такое решение подготовила ГКРЧ, и заседание по нему запланировано на конец июля текущего года.

Речь идёт о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц. Их мощность обеспечивает подавление беспилотников на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров.

В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолётами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou.

Минцифры подтвердило информацию о планирующемся заседании на эту тему, отметив также:

«ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА. Только за вопросы, которые касаются частот для их использования».

Специалисты утверждают, что использование радиоблокираторов без разрешения профильных ведомств недопустимо. Однако в открытом доступе пока нет документов, регламентирующих использование глушилок GPS для широкого круга пользователей.

Напомним, в конце июня стало известно о том, что компания SandboxAQ, компания, предоставляющая ИИ и квантовые технологии, презентовала новую навигационную систему AQNav, которая использует алгоритмы ИИ, квантовые сенсоры и магнитное поле земной коры для обеспечения навигации в реальном времени в ситуациях, когда сигналы GPS отсутствуют или подавлены. Подавить новую систему будет очень трудно.