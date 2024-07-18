В России для покупки глушилок GPS понадобится разрешение Минобороны

Российские власти готовят запрет на использование и покупку устройств, глушащих сигнал GPS/ГЛОНАСС, для граждан и организаций. Использовать глушилки будет можно лишь с разрешения Минобороны на покупку. Такое решение подготовила ГКРЧ, и заседание по нему запланировано на конец июля текущего года.
Речь идёт о радиоблокираторах, работающих в полосах 1164–1300 МГц и 1559–1610 МГц. Их мощность обеспечивает подавление беспилотников на дистанциях свыше нескольких десятков и даже сотен метров.
В нижнем диапазоне работают системы радионавигации, используемые военными и гражданскими самолётами, в верхнем — системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская Beidou.
Минцифры подтвердило информацию о планирующемся заседании на эту тему, отметив также:
«ГКРЧ не отвечает за регулирование продаж средств подавления БПЛА. Только за вопросы, которые касаются частот для их использования».
Специалисты утверждают, что использование радиоблокираторов без разрешения профильных ведомств недопустимо. Однако в открытом доступе пока нет документов, регламентирующих использование глушилок GPS для широкого круга пользователей.
Напомним, в конце июня стало известно о том, что компания SandboxAQ, компания, предоставляющая ИИ и квантовые технологии, презентовала новую навигационную систему AQNav, которая использует алгоритмы ИИ, квантовые сенсоры и магнитное поле земной коры для обеспечения навигации в реальном времени в ситуациях, когда сигналы GPS отсутствуют или подавлены. Подавить новую систему будет очень трудно.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.