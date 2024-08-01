Глушить навигацию дронов смогут охраны энергетической и транспортной инфраструктуры

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн сообщил о внесении в парламент законопроекта №686463-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделяющего подразделения охраны объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры правом воздействовать на системы навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Эта инициатива обусловлена «необходимостью усиления безопасности и антитеррористической защищённости стратегических объектов от актов незаконного вмешательства с использованием дронов». Одними из соавторов Хинштейна выступили сенатор Андрей Клишас, депутаты Андрей Картаполов, Дмитрий Вяткин и другие.



Согласно пояснительной записке, представленное законодательное предложение связано с выявлением случаев применения беспилотных аппаратов для нанесения ущерба важным объектам. Хинштейн объясняет его необходимость следующим образом:

«Против России сегодня используются БПЛА, которые могут продолжать движение, используя системы спутниковой навигации и не имея иных каналов управления».

В связи с этим, законопроект предусматривает право подразделений охраны воздействовать на навигационные системы дронов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Предполагается, что данное воздействие будет направлено на подавление или изменение сигналов дистанционного управления БПЛА, а также на их бортовые приёмники сигналов спутниковых систем навигации. Законопроект вносит изменения в Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».



Также документ предлагает освободить от ответственности работников частной и ведомственной охраны за вред, причинённый третьим лицам при правомерном применении оружия и специальных технических средств противодействия БПЛА в целях защиты охраняемого объекта.



Отдельное внимание в законопроекте уделяется правовому регулированию использования средств РЭБ вне охраняемых объектов. В настоящее время работники ведомственной охраны могут применять специальные средства и огнестрельное оружие только на территории охраняемых объектов или при преследовании лиц, совершивших правонарушение. Предлагается расширить эти полномочия, позволив использование таких средств при пресечении функционирования беспилотных аппаратов за пределами охраняемых объектов.



Кроме того, законопроект вводит новые критерии категорирования объектов ТЭК, расположенных на территории транспортной инфраструктуры.