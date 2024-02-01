Банки обяжут выявлять по геолокации уехавших из России

Правительство России подготовило проект постановления, который предлагает обязать российские банки проверять налоговое резидентство по геолокации. Если кредитная организация выяснит, что человек живет за границей, она должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу.



В случае непредоставления клиентом запрашиваемых документов, кредитная организация перестанет проводить операции по его счёту и в одностороннем порядке расторгнет договор, отмечается в постановлении.



На текущий момент запрашивать наличие статуса налогового резидента банки могут только при заключении договора, говорит глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. По его словам, инициатива Минфина предполагает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента и передавать данные о налоговом резидентстве в ФНС.



Кроме того, банки, как агенты налоговой службы, при появлении подозрений должны будут дополнительно запрашивать информацию, нет ли у человека активов в другой стране, в том числе счетов и ценных бумаг, говорит вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.



На текущий момент банки уже отслеживают геолокацию клиентов, но для других целей — чтобы выявлять случаи мошенничества. Усиление контроля за резидентством понадобилось властям, поскольку из-за санкций возникли сложности во взаимодействии российской налоговой со службами из «недружественных» стран, поясняет Войлуков.



Однако с исполнением требования властей могут возникнуть проблемы. Местоположение, которое определяется смартфоном клиента, не всегда достоверно, отмечается в заключении на проект постановления, подготовленном Национальным советом финансового рынка (НСФР). В документе поясняется, что люди могут использовать прокси-серверы или VPN-сервисы для доступа к ресурсам. Кроме того, иногда клиенты могут заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто применяют выход в интернет через единый IP-адрес.



Геолокация не может дать однозначного ответа на вопрос, выступает ли клиент налоговым резидентом другого государства — он может находиться и работать в России, но при этом постоянно использовать VPN на смартфоне, подчеркнули в «Почта Банке». Также клиент может ограничить право доступа к информации о местоположении или вовсе отключить соответствующий функционал в мобильном приложении на своем устройстве, добавили в НСФР.



Согласно Налоговому кодексу, резидентами России признаются физлица, фактически находящиеся на территории страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, напомнила член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. Если человек перестает быть резидентом, ставка налог на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличивается с 13–15% до 30%.