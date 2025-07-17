Просмотр экстремистских материалов скоро сможет привести к штрафу

Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым вводится целый пакет усиливающих цензуру норм. Для этого вводятся штрафы за поиск и просмотр экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок, а также за другие действия, отнесённые теперь к правонарушениям.

Изначально законопроект касался нарушений в работе экспедиторов, но перед вторым чтением в него внесли большое количество поправок, которые в корне изменили суть документа. Несмотря на жёсткую критику как обычных пользователей, так и провластных активистов и журналистов, приняты были все изменения, внесённые в него накануне голосования.

Предлагаемые изменения в КоАП РФ по законопроекту № 755710:

Статья 13.53. Поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам, включая использование программно-аппаратных средств обхода блокировок. Штраф: до 5 000 рублей.

Статья 14.3 (дополнение). Распространение рекламы VPN и аналогичных средств доступа к ограниченным ресурсам. Максимальный штраф — до 500 000 рублей.

Статья 13.52. Нарушение порядка использования программно-аппаратных средств доступа к ограниченным ресурсам. Максимальный штраф — до 500 000 рублей. Максимум за повторное нарушение — 1 000 000 рублей.

Статья 19.53. Невыполнение предписания ФСБ, СВР, полиции о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных. Максимум — до 500 000 рублей.

Статья 13.293. Нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной АТС. Максимальный штраф — до 500 000 рублей.

Статья 13.292. Незаконная передача данных для регистрации или авторизации в интернете. Штраф — до 200 000 рублей. Исключение: передача с согласия пользователя или по поручению.

Статья 13.291. Незаконная передача абонентского номера или предоставление доступа к услугам связи. Максимум — до 200 000 рублей. Исключение: кратковременная безвозмездная передача для личных целей.

Перед голосованием во втором чтении с докладом выступил член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко. В целом его выступление можно охарактеризовать как некое «законодательное успокоительное». Депутат старался доказать коллегам, что все предлагаемые поправки не такие страшные и коснутся не всех граждан, а только тех, кто нарушает закон.

По вопросу о сим-картах Тетердинко заверил, что наказываться будет только передача не в личных целях. Допустим, вы передали человеку карту, он совершил преступление, и вы как её владелец будете отвечать. То есть закон запрещает это делать в преступных целях, отметил он.

По поводу требований, которые возлагаются на операторов связи и владельцев VPN-сервисов вопрос задал член фракции КПРФ Алексей Куринный. По его словам, в законе никак эти требования не описаны. На это Тетердинко ответил, что определено это будет впоследствии подзаконными актами. Из этого диалога стало понятно только, что речь идёт о СОРМ и сотрудничестве с силовиками.

После вопроса про учётные записи Тетердинко рассказал о случае передачи школьницей аккаунта в WhatsApp другим людям, которые использовали его в преступных целях, в том числе — террористических. По его словам, есть случаи передачи аккаунтов на Госуслугах и т.п., и граждане должны знать, что они будут нести за это ответственность.



Затем снова слово взял Куринный:

«Самая критикуемая поправка — использование ВПНов и чтение экстремистских материалов. Ваши инициативы прописаны так, что любой человек выйдет в запрещённые Instagram или Twitter, пока только замедляемый YouTube, но и он скоро может попасть туда же, он становится преступником? А о каких материалах идёт речь? Это музыка и книги, — и все люди подвергнутся штрафам. Известно же, что 40% граждан пользуются ВПНами, то есть сразу записывать их во враги — это неправильно. Ведь кто-то продаёт через эти соцсети, ногти красит, что-то ещё делает, а вы предлагаете их всех наказывать. Фактически предлагается наказывать за мыслепреступления, вот до чего мы дожили».

Тетердинко попытался убедить — речь лишь о тех материалах, которые находятся в списке Минюста.



«В российском сегменте интернета вы их не увидите — они надёжно заблокированы. Вы можете случайно найти их на иностранных ресурсах, но запрет касается специального поиска, специального прочтения. Мне сложно представить, чтоб человек мог случайно это сделать», — заявил член комитета по госстроительству.



Куринный возразил, что всё решит правоприменение, а это только здесь, в Госдуме парламентарии могут рассуждать, что наказаны будут лишь виновные. «Как будет товарищ майор применять закон, мы не знаем — за использование Фейсбука или Инстаграм, мы можем понять только уже когда закон начнёт применяться на практике», — отметил он.

Парламентарии из оппозиционных фракций подвергли критике все предлагаемые новшества, но тем не менее все они были приняты большинством голосов.

Принятие новых поправок, внесённых с такой спешкой в законопроект № 755710-8, существенно сужает пространство свободного получения информации, гарантированное Конституцией. В Рунете появился очередной цензурный барьер.



Таким образом, создаётся нормативная среда, в которой любое отклонение от официально одобренных каналов коммуникации может быть квалифицировано как правонарушение. Это не просто усиление регулирования — это системное свёртывание цифровых свобод, и, как уже высказывали свои опасения эксперты, вполне вероятно, что введение административной ответственности — лишь прелюдия к введению уголовной.