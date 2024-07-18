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18 July 2024

У МИДа появится своя ГИС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Система будет использоваться в том числе для автоматического сбора сведений, анализа и прогнозирования международной обстановки, отслеживания информационного поля и подготовки материалов «для продвижения интересов России за рубежом».

Министерство иностранных дел РФ может получить собственную государственную информационную систему (ГИС). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на проект постановления министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-праввых актов. ГИС «Единая цифровая платформа МИД России» будет состоять из 12 подсистем, в том числе для автоматического сбора сведений, анализа и прогнозирования международной обстановки, отслеживания информационного поля и подготовки материалов «для продвижения интересов России за рубежом», говорится в документе.

Кроме того, например, предполагается, что «Единая цифровая платформа» обеспечит «поддержку граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом», защищенные коммуникации внутри центрального аппарата МИДа, консульских и дипломатических представительств и объединит все каналы коммуникаций министерства в единую систему.

Стоит также напомнить, что МИД участвует в составлении реестра иноагентов вместе с Минюстом. Вполне возможно, данная ГИС будет использована и для обмена такого рода информацией.

Из проекта постановления следует, что оператором системы выступит Научно-исследовательский центр информатизации МИДа. Создание системы будет финансироваться из бюджета нового нацпроекта «Экономика данных» (см. о нем материал на этой же странице), однако конкретных сумм в нем не указано.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 30 июля 2024 г.

В МИДе «Ъ» сказали, что вопрос финансирования будет решаться с Минфином, и добавили, что система находится в процессе разработки, «идут процедуры согласования ее конкретных контуров». В Минцифры не ответили на запрос. Согласно новому нацпроекту «Экономика данных», 110 млрд руб. планируется направить на создание новых и развитие действующих государственных информсистем федеральных ведомств.

Источник издания среди разработчиков государственных информационных систем предполагает, что «Единую цифровую платформу» МИДа будут реализовывать несколько подрядчиков. С ним согласен гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион:

«Системы будут разрабатывать различные подрядчики из-за слишком разноплановых задач».

Технический директор платформы «Сфера» (входит в холдинг Т1) Юрий Дручинин объясняет, что основные сложности при реализации проекта могут возникнуть из-за необходимости интегрировать 12 смежных систем. «Кроме того, необходимы особые компетенции, чтобы выполнить требования по информационной безопасности»,— добавляет он.

«Обеспечить всю требуемую защиту системы будет сложно из-за высоких требований, которые включают в себя требования по защищенным внутренним коммуникациям»,— соглашается Кирилл Семион.

Юрий Дручинин считает, что затраты на «Единую цифровую платформу» МИДа зависят от того, какие готовые решения есть у подрядчика, с которым будет работать министерство.

ГИС МИД

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