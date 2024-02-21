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21 February 2024

Депутаты в I чтении приняли законопроект об информационной системе по обороту оружия

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В этой ГИС, которую в своё распоряжение получит Росгвардия, также будут сведения о частной охранной деятельности и вневедомственной охране.

Госдума в первом чтении приняла законопроект №458617-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О войсках национальной гвардии Российской Федерации“ (в части цифровой трансформации Росгвардии)».

Документом предполагается создание государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Подчинена она будет Росгвардии, которая как раз и занимается вышеупомянутыми вопросами.

Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, ранее являвшийся советником главы Росгвардии, и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Хинштейн в беседе со СМИ отметил, что по его инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. По его словам, их принятие «уже дало свои положительные результаты»:

«Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управление процессами охранных услуг».

В частности, добавил Хинштейн, предполагается, что будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. «Важно и то, что ГИС сертифицируется Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по наивысшему уровню защищенности, а это значит, что утечек из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может», – утверждает депутат.

Перед голосованием с докладом и содокладом выступили Хинштейн и Пискарёв. Они напомнили, что документом расширяются полномочия Росгвардии по части создания и передачи в её ведение такой ГИСЧ. Хинштейн также заявил, что данное силовое ведомство является одним из самых продвинутых по цифровой трансформации. По словам докладчиков, законопроект прошёл все необходимцые инстанции и комитеты, и был ими поддержан.

В итоге документ был принят единогласно.

ГИС Росгвардия ЧОП реестр цифровизация вневедомственная охрана оборот оружия

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