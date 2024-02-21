Депутаты в I чтении приняли законопроект об информационной системе по обороту оружия

Госдума в первом чтении приняла законопроект №458617-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О войсках национальной гвардии Российской Федерации“ (в части цифровой трансформации Росгвардии)».
Документом предполагается создание государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Подчинена она будет Росгвардии, которая как раз и занимается вышеупомянутыми вопросами.
Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, ранее являвшийся советником главы Росгвардии, и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Хинштейн в беседе со СМИ отметил, что по его инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. По его словам, их принятие «уже дало свои положительные результаты»:
«Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управление процессами охранных услуг».
В частности, добавил Хинштейн, предполагается, что будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. «Важно и то, что ГИС сертифицируется Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю по наивысшему уровню защищенности, а это значит, что утечек из нее (особенно персональных данных россиян) быть не может», – утверждает депутат.
Перед голосованием с докладом и содокладом выступили Хинштейн и Пискарёв. Они напомнили, что документом расширяются полномочия Росгвардии по части создания и передачи в её ведение такой ГИСЧ. Хинштейн также заявил, что данное силовое ведомство является одним из самых продвинутых по цифровой трансформации. По словам докладчиков, законопроект прошёл все необходимцые инстанции и комитеты, и был ими поддержан.
В итоге документ был принят единогласно.
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