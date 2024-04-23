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23 April 2024

Президент подписал закон об информационных системах Росгвардии

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Ведомство сможет создавать и эксплуатировать государственные информационные системы (ГИС) в сферах: оборота оружия, частной детективной деятельности, вневедомственной охраны и безопасности топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Фото: tuapse.com

Владимир Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов и наделяет данное ведомство правом создавать и эксплуатировать сразу несколько ГИС в сферах:

  • оборота оружия;
  • частной охранной деятельности;
  • вневедомственной охраны;
  • госконтроля безопасности объектов ТЭК.

Последняя норма была добавлена с двумя поправками, внесёнными уже перед вторым чтением, и, судя по названию документа на сайте Госдумы, участие в их разработке приняла компания «Новатэк». Напомним, закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. Одним из инициаторов законопроекта выступил глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

Документом также устанавливается, что предприятия топливно-энергетического комплекса, включая ПАО «Новатэк», наделяются правом создания вневедомственной охраны.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению положений об этих ГИС, в том числе порядка доступа к сведениям, которые в них содержатся, перечню поставщиков, получателей и их состава. К сведениям, предоставляемым в ГИС, относятся данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. Положения должны быть утверждены правительством РФ не позднее года с момента официального опубликования закона.

Любопытно, что в день официального опубликования закона вступает в силу только часть норм, которые были внесены поправками перед вторым чтением, и они касаются ведомственной охраны объектов ТЭК и экспорта природного газа. Нормы же о создании ГИС, в том числе касающейся безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, вступают в законную силу по истечении 180 дней. Положения о ГИС, в свою очередь, утверждаются кабмином не позднее ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу норм о ГИС.

ГИС Росгвардия Александр Хинштейн оборот оружия 82-ФЗ ТЭК Новатэк

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