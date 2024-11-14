С начала года объём украденной криптовалюты достиг $1,63 млрд

Несмотря на усилия регулирующих органов и достижения в технологии отслеживания блокчейнов, криптопреступность остается индустрией с оборотом в миллиарды долларов, отмечает исследующий криптовалютный рынок сервис CryptoPresales:

«Высокая прибыльность и псевдонимность цифровых монет привлекают широкий спектр преступников на протяжении многих лет, помогая достичь шокирующих максимумов по части потерянных от преступных транзакций средств».

В CryptoPresales подсчитали, что с начала текущего года во всем мире было похищено криптовалюты в целом на $1,63 млрд. Это всего на $100 млн меньше, чем за весь 2023 год. Однако по числу инцидентов (164) текущий год отстает от прошлого на 42% (283).



Исследователи отмечают, что по числу краж прошлый год стал рекордным за все время наблюдений, однако в текущем году при меньшем числе краж общий объем похищенных средств практически сравнялся с 2023-м.



По объёму похищенных средств текущий год пока занимает четвертое место за все время наблюдений с 2014 года. Однако за оставшееся до конца года время ситуация может измениться и 2024 год может вполне войти в топ-3 по объему потерь. Первое место с большим отрывом занимает 2022 год: тогда было украдено криптовалюты на $3,5 млрд, на втором месте 2021 год — $2,7 млрд. На третьем месте пока находится 2023 год — $1,75 млрд.

Между тем, совокупная капитализация мирового рынка криптовалют превысила $3 ​​трлн, поскольку избрание Дональда Трампа президентом США подстегнуло ставки на то, что более дружественное регулирование США может привести к новому буму для всех классов этих активов.



Согласно информации агрегатора данных CoinGecko, общая рыночная стоимость криптовалют достигла рекордных $3,2 трлн в ходе последних торгов.