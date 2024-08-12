Google AdSense оставит российских блогеров без монетизации

Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение полностью свернуть деятельность в Рунете и отключить учётные записи пользователей из России. Это следует из email-рассылки, разосланной компанией Google российским издателям.



В письме команды Google Payments сообщается:

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты».

Таким образом, владельцы веб-сайтов и работающие на площадке YouTube видеоблогеры из России полностью лишатся доступа к Google AdSense и предоставляемым рекламной сетью услугам.



Эти изменения не стали полной неожиданностью, так как Google уже с марта 2022 года начал отключать показ объявлений на территории России и запретил создание новых учётных записей в рекламной сети компании. Таким образом, текущие меры являются вполне ожидаемым продолжением уже начатой политики ограничений.



Для многих российских блогеров и владельцев сайтов это решение станет серьезным ударом по их доходам, поскольку Google AdSense был одной из самых популярных платформ для монетизации контента.



Технический YouTube-блогер Wyslacom (Валентин Петухов) назвал неприятной сложившуюся ситуацию:

«Пусть доход от монетизации и упал в десять раз, совсем он не исчез. И я копил на своем аккаунте денежки, а теперь непонятно, что с этим всем делать. Формулировки в письме какие-то странные».

Уход этой платформы из России означает, что пользователям придётся искать новые источники дохода или даже пересматривать свою стратегию ведения бизнеса в интернете.

«Для того, чтобы получать монетизацию (пусть и только на иностранных зрителях и тех, кто смотрел через VPN), блогерам из России нужно было иметь иностранный счет, с российскими банками AdSence и так не работал, — в свою очередь, рассуждает журналист Александр Плющев. — Насколько я понимаю, главный головняк российским топ-блогерам доставляет все-таки Роскомнадзор, потому что основные заработки у них были все-таки на рекламе, а монетизация, если удавалось её выводить на иностранный счет, это „на шпильки“».