Google не будет заявлять права на сгенерированный ИИ-контент

Google сообщил об изменениях в условиях использования своих сервисов, раблотающих с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В условия использования включены дополнительные условия использования генеративного ИИ. Компания добавила некоторые разъяснения, относящиеся к ИИ. Например о том, что не будет заявлять права на оригинальный контент, сгенерированный сервисами на основе искусственного интеллекта.
Часть разъяснений касается «противоправных действий». Google сообщил, что приведет подробности и дополнительные примеры на тему того, какие злоупотребления его сервисами и вмешательство в их работу являются недопустимыми.
Для пользователей за пределами США добавлены разъяснения в разделы о компенсации и ограничении ответственности, «чтобы избежать неправильной интерпретации условий на основе местного законодательства или обычаев».
Часть разъяснений касается споров с корпорацией. Там уточняется, что если пользователь нарушит условия, компания сможет не только приостановить или отменить доступ к сервисам, но и воспользоваться другими средствами правовой защиты в рамках действующего законодательства.
Также Google отметил, что некоторые сервисы компании изменят свои названия. Какие именно это будут сервисы и какие названия они получат, в Google пока не уточнили.
Новые правила вступают в силу 22 мая текущего года.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.