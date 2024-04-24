Google не будет заявлять права на сгенерированный ИИ-контент

Google сообщил об изменениях в условиях использования своих сервисов, раблотающих с использованием искусственного интеллекта (ИИ).



В условия использования включены дополнительные условия использования генеративного ИИ. Компания добавила некоторые разъяснения, относящиеся к ИИ. Например о том, что не будет заявлять права на оригинальный контент, сгенерированный сервисами на основе искусственного интеллекта.



Часть разъяснений касается «противоправных действий». Google сообщил, что приведет подробности и дополнительные примеры на тему того, какие злоупотребления его сервисами и вмешательство в их работу являются недопустимыми.



Для пользователей за пределами США добавлены разъяснения в разделы о компенсации и ограничении ответственности, «чтобы избежать неправильной интерпретации условий на основе местного законодательства или обычаев».



Часть разъяснений касается споров с корпорацией. Там уточняется, что если пользователь нарушит условия, компания сможет не только приостановить или отменить доступ к сервисам, но и воспользоваться другими средствами правовой защиты в рамках действующего законодательства.



Также Google отметил, что некоторые сервисы компании изменят свои названия. Какие именно это будут сервисы и какие названия они получат, в Google пока не уточнили.

Новые правила вступают в силу 22 мая текущего года.