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24 April 2024

Google не будет заявлять права на сгенерированный ИИ-контент

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Об этом гласят обновлённые правила использования сервисов компании, которые вступят в силу в конце мая текущего года.
Фото: Shutterstock

Google сообщил об изменениях в условиях использования своих сервисов, раблотающих с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В условия использования включены дополнительные условия использования генеративного ИИ. Компания добавила некоторые разъяснения, относящиеся к ИИ. Например о том, что не будет заявлять права на оригинальный контент, сгенерированный сервисами на основе искусственного интеллекта.

Часть разъяснений касается «противоправных действий». Google сообщил, что приведет подробности и дополнительные примеры на тему того, какие злоупотребления его сервисами и вмешательство в их работу являются недопустимыми.

Для пользователей за пределами США добавлены разъяснения в разделы о компенсации и ограничении ответственности, «чтобы избежать неправильной интерпретации условий на основе местного законодательства или обычаев».

Часть разъяснений касается споров с корпорацией. Там уточняется, что если пользователь нарушит условия, компания сможет не только приостановить или отменить доступ к сервисам, но и воспользоваться другими средствами правовой защиты в рамках действующего законодательства.
 
Также Google отметил, что некоторые сервисы компании изменят свои названия. Какие именно это будут сервисы и какие названия они получат, в Google пока не уточнили.

Новые правила вступают в силу 22 мая текущего года.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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