Google меняет способ отображения поисковой выдачи для граждан ЕС

Google вносит некоторые изменения в то, как его сервисы, включая поиск, будут работать в Европе. Причиной этому стало вступление в силу в марте текущего года «Закона о цифровых рынках».



В качестве компании-«привратника», подпадающей под определение DMA из-за значительного числа пользователей и рыночной капитализации, Google внесет изменения в свою поисковую систему.



Одно из ключевых обновлений коснется представления результатов поиска. В частности, для таких категорий как отели, Google планирует создать специализированные разделы для сайтов сравнения цен и прямых поставщиков. Эти разделы будут содержать подробные результаты с изображениями, рейтингами и другой информацией. В связи с этим, некоторые собственные сервисы Google, такие как Google Flights, будут удалены из поисковой выдачи.



Также ожидается введение новых правил для обмена данными между связанными сервисами Google. Пользователям в ЕС будут предложены баннеры с запросом согласия на обмен данными. В своём комментарии для издания The Register представитель компании уточнил, что: «Баннеры будут представлены пользователям, чтобы они могли сделать выбор, соглашаться или нет». Отказ от связывания сервисов может повлиять на их функциональность, например, информация о бронированиях может не отображаться на картах Google, а персонализация в ленте Discover будет недоступна без связи между поиском Google, YouTube и Chrome.



Google также планирует ввести экраны выбора поисковой системы по умолчанию на Android-телефонах и возможно при настройке Chrome на настольных компьютерах или устройствах iOS. Кроме того, предполагается разработка нового API для переноса данных, дополняющего службу Google Takeout, что позволит пользователям легко перемещать свои данные между различными сервисами.

В 2022 году Google был назначен «привратником» в соответствии с DMA. Цель закона — ограничить полномочия «привратников» и помешать им продвигать свои собственные услуги впереди конкурентов. Другие компании, в том числе Microsoft и Apple, также получили этот статус. Microsoft находится в процессе внесения изменений в Windows, которые должны удовлетворить европейских регуляторов.