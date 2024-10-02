Google усложняет доступ к Gmail в целях повышения безопасности

Google изменил правила безопасности для Gmail, сделав невозможным доступ к почте через устаревшие протоколы. Теперь только приложения, поддерживающие протокол OAuth, смогут взаимодействовать с Gmail.



С 30 сентября Google ввёл новые правила для пользователей Gmail, чтобы повысить защиту аккаунтов от взломов. Компания отказалась от поддержки устаревших методов входа в сторонних почтовых клиентах и устройствах, когда используются лишь логин и пароль, и теперь требуются современные протоколы защиты. К примеру, такие приложения как Outlook 2016 и старше больше не смогут подключаться к Gmail без обновления.



Google предупреждал пользователей и разработчиков о грядущих изменениях в течение года, чтобы все могли подготовиться. Теперь доступ к почте через сторонние программы возможен только при поддержке протокола OAuth, который обеспечивает безопасный доступ к аккаунту без раскрытия пароля. Это нововведение затрагивает в первую очередь корпоративных пользователей Google Workspace.



Пользователи личных аккаунтов также должны пересмотреть настройки своих почтовых клиентов. Например, владельцам Outlook и Thunderbird нужно будет настроить учетные записи для работы с новым протоколом.