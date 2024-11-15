Google даст возможность создавать временные E-mail

Эксперты в области электроники и цифровых услуг из Android Authority обнаружили в новом релизе 24.45.33 Google Play Services фрагменты кода с поддержкой функции под названием «Shielded Email» («Защищенная электронная почта»). Вероятно, компания готовится внедрить создание одноразовых или ограниченно используемых псевдонимов электронной почты.



«Адресами-одноразками» можно будет делиться с другими пользователями, программами или сайтами, а полученные письма будут переправляться на основную, защищая таким образом её конфиденциальность. Пока неясно, будут ли для каждого случая использования создаваться уникальные адреса.



Функцию Shielded Email также обнаружили в меню настроек автозаполнения. Пока выбор этой опции перенаправляет пользователя на пустую страницу на myaccount.google.com.



Ранее сообщалось, что Google тестирует функцию Smart Resume, которая позволит пользователям Play Store возобновлять ранее отменённые загрузки приложений и игр. С помощью Smart Resume файлы будут храниться до 24 часов, что даст пользователям время для возобновления отменённых загрузок без их перезапуска с нуля.