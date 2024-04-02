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2 April 2024

Google удалит миллиарды записей с личными данными пользователей Chrome

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Компания вынуждена пойти на такой шаг после судебного разбирательства, начавшегося на основании коллективного иска в 2020 году, когда выяснилось, что даже в режиме «Инкогнито» браузер собирает личные данные.

Google удалит миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн жителей США, пользующихся веб-браузером Chrome. Компания согласилась на уничтожение данных в рамках судебного процесса: в отношении цифрового гиганта подан коллективный иск. Его обвиняют в незаконной слежке за пользователями – в частности, в отслеживании интернет-активности пользователей Chrome, даже когда они переключили браузер в режим «Инкогнито».

Коллективный иск был подан в 2020 году, и в декабре прошлого года Google согласился урегулировать дело. Представляющие истцов адвокаты и корпорация тогда объявили, что достигли соглашения.

Судебное разбирательство с рассмотрением иска по существу не начиналось благодаря усилиям адвокатов Google, однако в августе 2023 года судья Ивонна Гонсалес Роджерс отклонила прошение корпорации о прекращении дела. Это послужило причиной начала переговоров сторон. Официально условия сделки между ответчиком и истцами могут быть утверждены не раньше 30 июля, когда пройдут первые слушания.

По условиям мирового соглашения, Google помимо удаления миллиардов записей из дата-центров должен будет более наглядно информировать о степени конфиденциальности, которая доступна пользователю при использовании режима инкогнито. Соглашение также предусматривает другие меры контроля, призванные ограничить сбор компанией личной информации. При этом истцы не получат никаких выплат.

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