Google удалит миллиарды записей с личными данными пользователей Chrome

Google удалит миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн жителей США, пользующихся веб-браузером Chrome. Компания согласилась на уничтожение данных в рамках судебного процесса: в отношении цифрового гиганта подан коллективный иск. Его обвиняют в незаконной слежке за пользователями – в частности, в отслеживании интернет-активности пользователей Chrome, даже когда они переключили браузер в режим «Инкогнито».

Коллективный иск был подан в 2020 году, и в декабре прошлого года Google согласился урегулировать дело. Представляющие истцов адвокаты и корпорация тогда объявили, что достигли соглашения.

Судебное разбирательство с рассмотрением иска по существу не начиналось благодаря усилиям адвокатов Google, однако в августе 2023 года судья Ивонна Гонсалес Роджерс отклонила прошение корпорации о прекращении дела. Это послужило причиной начала переговоров сторон. Официально условия сделки между ответчиком и истцами могут быть утверждены не раньше 30 июля, когда пройдут первые слушания.

По условиям мирового соглашения, Google помимо удаления миллиардов записей из дата-центров должен будет более наглядно информировать о степени конфиденциальности, которая доступна пользователю при использовании режима инкогнито. Соглашение также предусматривает другие меры контроля, призванные ограничить сбор компанией личной информации. При этом истцы не получат никаких выплат.