Google выиграл суд против «копирайтных мошенников»

Google получил судебное решение против двух мошенников, которые злоупотребляли системой DMCA, отправив фальшивые запросы на удаление более 117 000 URL-адресов, сообщает профильное издание TorrentFreak.

DMCA — закон, дополняющий законодательство США в области авторского права директивами, учитывающими современные технические достижения в области копирования и распространения информации. Для его исполнения крупные компании разработали системы взаимодействия с жалобщиками, на основании обращений которых можно удалять тот или иной нарушающий авторские права контент достаточно оперативно.

Иногда эту систему применяют недобросовестные пользователи в своих интересах, например, для борьбы против конкурентов, как это произошло в описанном далее случае.

В ноябре 2023 года Google подал в суд на Нгуен Ван Дука и Фам Ван Тиена, которые использовали фальшивые имена и даже представлялись знаменитостями, такими как Илон Маск, чтобы удалить конкурирующие интернет-магазины футболок из результатов поиска.

Ответчики, которые находятся во Вьетнаме, были вызваны по электронной почте и через SMS, но ни на одно заседание так и не явились. Google запросил решение по умолчанию, утверждая, что они явно нарушили закон DMCA.

Судья США Салли Ким рекомендовала удовлетворить просьбу Google, и в июле было вынесено судебное решение в пользу компании. Позже судья Эдвард Давила подтвердил нарушение закона DMCA и условий контракта по законодательству Калифорнии.

Хотя Google мог бы запросить значительную компенсацию, он предпочёл сосредоточиться на прекращении злоупотреблений, не требуя никаких денежных выплат. Теперь мошенникам запрещено отправлять фальшивые запросы на удаление и создавать новые аккаунты Google.