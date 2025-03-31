Поправки о запрете навязывания товаров и услуг будут приняты в приоритетном порядке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе нижняя палата парламента продолжит рассмотрение законопроекта, направленного на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.

«Как показывает анализ, чаще всего это происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом», — отмечал ранее парламентарий.

По словам Володина, граждане жаловались, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, в автосалонах. В числе других предлагаемых мер:

пока не заключен договор о приобретении основных товаров, работ и услуг, нельзя навязывать дополнительные; граждане смогут требовать вернуть деньги за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы, удовлетворить это требование нужно в течение трех дней;

необходимо исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;

нельзя допускать формирование условий, предполагающих изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Спикер Госдумы добавил, что законопроект намерены рассмотреть в приоритетном порядке. Поправки в законодательство были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство. В первом чтении документ приняли в январе текущего года.