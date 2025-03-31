Поправки о запрете навязывания товаров и услуг будут приняты в приоритетном порядке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе нижняя палата парламента продолжит рассмотрение законопроекта, направленного на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.
«Как показывает анализ, чаще всего это происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом», — отмечал ранее парламентарий.
По словам Володина, граждане жаловались, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, в автосалонах. В числе других предлагаемых мер:
Спикер Госдумы добавил, что законопроект намерены рассмотреть в приоритетном порядке. Поправки в законодательство были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство. В первом чтении документ приняли в январе текущего года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.