Госдума приняла новый закон о майнинге

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях новый закон, регулирующий майнинг криптовалют. Примечательно то, что поправки о майнинге были внесены в законопроект №638761-8, который касался изменений в работе фондов целевого капитала некоммерческих организаций, а не к криптовалютам. Данные положения были добавлены туда, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу.



Поправки были внесены в законы «Об электроэнергетике» и «О цифровых финансовых активах». Коснулись они контроля за деятельностью майнеров и ужесточения правил добычи криптовалюты в России.



Согласно новым нормам, с ноября текущего года майнить криптовалюту смогут только компании и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр, который теперь будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Минцифры, как было изначально предусмотрено.



Для частных майнеров регистрация в реестре не обязательна, но они должны строго соблюдать лимиты энергопотребления, которые устанавливаются правительством. Нарушители могут быть ограничены в своей деятельности вплоть до полного запрета.



Одним из ключевых изменений является право правительства вводить запреты на майнинг в отдельных субъектах Российской Федерации или даже на конкретных территориях внутри них. Также операторам майнинговых хостингов запрещено оказывать услуги компаниям и физлицам, не включенным в реестр, что должно усилить контроль над этим сектором.



Новые нормы расширили и круг субъектов, которые могут получать данные о кошельках майнеров. Помимо Росфинмониторинга, ФСБ и ФНС, теперь к ним добавились органы исполнительной власти, прокуратуры, а также следственные органы.



Поправки должны вступить в силу уже 1 ноября 2024 года.