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23 October 2024

Госдума приняла новый закон о майнинге

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Новые нормы касаются регистрации майнеров, контроля за энергопотреблением и полномочий госорганов по раскрытию информации о соответствующих кошельках. Примечательно, что поправки были внесены в не относящийся к криптовалютам документ.
Фото: Canva

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях новый закон, регулирующий майнинг криптовалют. Примечательно то, что поправки о майнинге были внесены в законопроект №638761-8, который касался изменений в работе фондов целевого капитала некоммерческих организаций, а не к криптовалютам. Данные положения были добавлены туда, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу.

Поправки были внесены в законы «Об электроэнергетике» и «О цифровых финансовых активах». Коснулись они контроля за деятельностью майнеров и ужесточения правил добычи криптовалюты в России.

Согласно новым нормам, с ноября текущего года майнить криптовалюту смогут только компании и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр, который теперь будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Минцифры, как было изначально предусмотрено.

Для частных майнеров регистрация в реестре не обязательна, но они должны строго соблюдать лимиты энергопотребления, которые устанавливаются правительством. Нарушители могут быть ограничены в своей деятельности вплоть до полного запрета.

Одним из ключевых изменений является право правительства вводить запреты на майнинг в отдельных субъектах Российской Федерации или даже на конкретных территориях внутри них. Также операторам майнинговых хостингов запрещено оказывать услуги компаниям и физлицам, не включенным в реестр, что должно усилить контроль над этим сектором.

Новые нормы расширили и круг субъектов, которые могут получать данные о кошельках майнеров. Помимо Росфинмониторинга, ФСБ и ФНС, теперь к ним добавились органы исполнительной власти, прокуратуры, а также следственные органы.

Поправки должны вступить в силу уже 1 ноября 2024 года.

Минцифры ФНС ФСБ 259-ФЗ цифровые финансовые активы Аксаков майнинг электроэнергия 223-ФЗ Крипт

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