Обезличенные данные поплывут по «госозеру»

Как сообщает Forbes, одобренная Администрацией президента обновлённая версия законопроекта об обезличенных данных предполагает создание государственной информационной системы (ГИС, «госозеро данных»), куда бизнес будет обязан передавать предварительно обезличенные данные.



Одним из ключевых изменений в новой версии законопроекта стало исключение для Москвы. В столице с 2020 года действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) для разработки и тестирования ИИ. В рамках этого режима московские власти и бизнес имеют доступ к большому объёму данных, включая обезличенные персональные данные и изображения с камер распознавания лиц. В отличие от других регионов, Москва не будет обязана передавать эти данные в «госозеро».



Главное же нововведение законопроекта – обязательное обезличивание данных перед их передачей в ГИС. Ранее предполагалось, что данные могут быть переданы в «сыром» виде. Теперь затраты на обезличивание лягут на плечи бизнеса, что может привести к значительным финансовым расходам.



Представители бизнеса выражают обеспокоенность тем, что принудительная передача обезличенных данных государству негативно скажется на развитии новых технологий и инноваций. «Вымпелком» (бренд билайн) считает, что такие меры приведут к снижению уровня развития технологий и уменьшению инвестиций в эту область.



Эксперты отмечают, что законопроект содержит множество отсылок к ещё не разработанным подзаконным актам. Необходимо создать более двух десятков новых «нормативок», а также сертифицировать программное и аппаратное обеспечение для обезличивания данных. Это требует значительных временных и финансовых ресурсов. По оценкам Ассоциации больших данных (АБД), создание ГИС обойдется минимум в 20 миллиардов рублей.



Новую редакцию законопроекта не обсуждали с представителями IT-отрасли, что вызывает дополнительную критику. Бизнес выражает сомнения в том, что законопроект будет работать эффективно без учета мнения профессионалов.



Существует риск утечек данных из ГИС, что может привести к серьёзным последствиям для бизнеса. Неизвестно, каким образом можно будет доказать, что данные утекли именно из ГИС, а не от оператора. Это создает дополнительные риски для компаний, работающих с персональными данными.



Процесс обезличивания данных требует значительных затрат, которые будут зависеть от объёма информации и выбранной процедуры обезличивания. Компании могут столкнуться с большими финансовыми расходами на приведение данных в нужный для ГИС вид.



С учётом всех недостатков и проблем, связанных с реализацией законопроекта, эксперты и представители бизнеса считают, что документ требует значительных доработок и обсуждений с профессиональным сообществом. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективную работу системы обезличенных данных и минимизацию рисков для бизнеса.