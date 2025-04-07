В Госдуме предложили повысить штраф за мат в 10 раз (включая интернет)

Штраф за нецензурную брань в общественных местах и интернете предложили повысить в десять раз — с одной до десяти тысяч рублей. Такую инициативу озвучил зампред Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Изменения предполагается внести в статью 20.1 КоАП России, которая сейчас предусматривает штраф в 500 —1000 рублей или арест на срок до 15 суток за употребление мата на улице или в сети.
Инициативу планируется внести на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка, сообщил Аксененко:
«У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение Всемирного русского народного собора услышало этот призыв. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии».
Аксененко добавил, что инициатива будет рассмотрена в рамках рабочей группы и комитетов Госдумы. Он уточнил, что необходимо увеличить штрафы до 10 тыс. для физических лиц. Также планируется в разы увеличить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.
«Отдельная тема для обсуждения — это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», — добавил он.
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