Госорганам рекомендовали закрыть доступ к иностранным поисковым ботам

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России, подведомственна Минобороны) разослала в федеральные органы исполнительной власти рекомендации по борьбе с поисковыми ботами, следует из письма службы, с которым ознакомился «Ъ».
В документе говорится, что зарубежные поисковые боты «собирают информацию о существующих уязвимостях информационных ресурсов органов государственной власти РФ и о персональных данных, чтобы использовать их в зарубежных моделях машинного обучения». Для предотвращения сбора этой информации ФСТЭК рекомендует ограничить доступ поисковых ботов, например GPTBot компании OpenAI, к файлам robots.txt веб-сайтов и серверов.
Но как заметило издание, сама ФСТЭК не соблюдает свою же рекомендацию, так как в файле robots.txt сайта службы нет запретительной директивы для GPTBot. Точно так же как её нет на сайтах МЧС, Минздрава и Минцифры. Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, массивные кибератаки с применением вышеупомянутых ботов возможны лишь гипотетически, однако есть боты, которые целенаправленно выискивают уязвимости в коде страницы.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.