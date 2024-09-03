Госорганам рекомендовали закрыть доступ к иностранным поисковым ботам

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России, подведомственна Минобороны) разослала в федеральные органы исполнительной власти рекомендации по борьбе с поисковыми ботами, следует из письма службы, с которым ознакомился «Ъ».

В документе говорится, что зарубежные поисковые боты «собирают информацию о существующих уязвимостях информационных ресурсов органов государственной власти РФ и о персональных данных, чтобы использовать их в зарубежных моделях машинного обучения». Для предотвращения сбора этой информации ФСТЭК рекомендует ограничить доступ поисковых ботов, например GPTBot компании OpenAI, к файлам robots.txt веб-сайтов и серверов.

Но как заметило издание, сама ФСТЭК не соблюдает свою же рекомендацию, так как в файле robots.txt сайта службы нет запретительной директивы для GPTBot. Точно так же как её нет на сайтах МЧС, Минздрава и Минцифры. Как рассказали эксперты, опрошенные изданием, массивные кибератаки с применением вышеупомянутых ботов возможны лишь гипотетически, однако есть боты, которые целенаправленно выискивают уязвимости в коде страницы.