В Telegram может появиться функция правительственного фактчекинга

В исходом коде бета-версии Telegram для Android обнаружена функция Fact Check, которая предназначена для проверки фактов. Судя по всему, она будет реализована в партнёрстве с агентствами, занимающимися верификацией информации.



Функция «Проверка фактов» позволит добавлять уточняющую информацию к сообщениям. Но работать она будет не так, как функция Community Notes в Twitter, которая, на первый взгляд, схожа с этим нововведением.



Telegram-канал Beta Iinfo, одним из первых написавший об изменениях, наметившихся на популярной платформе, отмечает:

«Правительство вашей страны сможет назначить агентство, которое будет проверять факты в Telegram — оно и будет полностью контролировать содержимое блоков, в то время как обычные пользователи на эти заметки никак повлиять не смогут. При нажатии на кнопку «Что это?» будут показаны подробности об агентстве, предоставившем проверку.



Механизм проверки будет отличаться от похожего сервиса Community Notes в Twitter, где заключения составляются и оцениваются обычными пользователями, а наиболее полезные заметки выбирает алгоритм на основе голосов читателей с разными политическими взглядами».

Пока Telegram не комментировал новую функцию, поэтому сложно однозначно утверждать, будет ли она работать на любую правительственную цензуру или нет. Однако в Сети озвучиваются опасения о сотрудничестве мессенджера в вопросе фактчекинга с российскими властями.

Как пишет журналист-расследователь Андрей Захаров:

«Уже вижу, как правительство России назначает для фактчека постов в Telegram Роскомнадзор. Или какие-нибудь околокремлевские АНО «Диалог» или Институт развития интернета. Хотя один из экспертов, с которым я быстро обсудил дуровское нововведение, сомневается, что эта функция заработает для России: скорее всего, это какое-то требование ЕС и других западных стран».

«Впрочем, если возвращаться к Telegram, вполне возможно, мы пока видим только часть планов команды Дурова — и, помимо государства, возможность проводить фактчекинг будет и у пользователей», — также рассуждает журналист.

Депутат Госдумы Антон Горелкин уже успел записать нововведения мессенджера в заслуги РОЦИТ, где он занимает должность председателя правления. По его словам, организация два месяц назад призвала платформу начать серьезную борьбу с фейковыми новостями и внедрить механизмы для маркировки таких сообщений, и «руководство Telegram приняло во внимание» их позицию.

Однако и он допускает, что мессенджер не будет беспрекословно придерживаться какой-то одной определённой точки зрения:

«Примечательно, что фактчекинг будут проводить не сотрудники Telegram, а специальные агентства, получившие соответствующие полномочия от правительства той или иной страны. Учитывая, что в современной ситуации официальный взгляд на одни и те же факты может быть диаметрально противоположным, будет любопытно взглянуть, как Павел Дуров планирует решать конфликты между фактчекинговыми агентствами стран, находящихся в состоянии информационной войны. Не исключаю, что на таких сообщениях будут красоваться две противоречащие друг другу резолюции, или же варьироваться в зависимости от местоположения пользователя».

Не исключено, что внедрение функции фактчекинга было вызвано постоянным давлением со стороны самых разных стран, особенно усилившимся в силу множества обстоятельств, прежде всего — политического характера.



Кроме России, к Telegram обращались представители Украины, даже звучали предложения о его блокировке. Но пока этот вопрос остался на уровне обсуждений.



Год назад мессенджер готов был сам уйти уже из Бразилии в связи с принятием властями закона о фейках, который может парализовать его работу в южноамериканской стране.

В Евросоюзе принятое недавно законодательство требует усилить надзор за интернет-платформами, в число которых входит и Telegram. Компания уже выбрала в качестве своего представителя брюссельскую компанию EDSR и теперь будет регулироваться властями Бельгии.

Поэтому поводов для вышеописанных нововведений у мессенджера более чем достаточно.