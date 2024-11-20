Обращения только с российских E-mail будут рассмотрены госорганами

Госдума приняла в I чтении законопроект №729732-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в части совершенствования правоотношений, связанных с реализацией гражданами права на обращение в форме электронного документа)», согласно которому органы власти будут отвечать на интернет-обращения, направленные только с электронной почты российской доменной зоны.

Предлагается установить новое требование к обращению в органы государственной власти, органы местного самоуправления или должностному лицу в электронной форме. Согласно действующему закону, при направлении обращения гражданин обязан указать адрес своей электронной почты или использовать адрес личного кабинета на портале «Госуслуги». Поправками в закон предлагается обязать гражданина указывать адрес электронной почты только с российским доменом.

Введение такой нормы объясняется борьбой со спам-рассылками.

На обращения, отправленные с указанием адреса почты с иностранным доменом, ответы даваться не будут. По словам авторов законопроекта, информационная структура законодательных органов субъектов РФ систематически подвергается спам-рассылкам с адресов, зарегистрированных в иностранной доменной зоне. Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов с иностранным доменом, не превышает 5%, говорится в пояснительной записке.

«На подобное злоупотребление своими субъективными правами со стороны недобросовестных заявителей государство обязано реагировать и пресекать подобные действия, дезорганизующие работу органов публичной власти всех уровней», — поясняют авторы проекта.