Правительство утвердило требования к майнингу

Опубликовано восемь постановлений правительства, регулирующих работу майнеров в России.



Так, лимит энергопотребления без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя установлен в 6 тысяч кВт/ч в месяц. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр.



Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры утверждены отдельным постановлением правительства. С помощью межведомственного электронного взаимодействия сведения из реестров будут предоставляться органам государственной власти, судам, Центробанку, территориальным сетевым организациям, оператору электроэнергетических систем России.



При выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований «антиотмывочного» закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра.



Также подписаны постановления об утверждении правил установления запрета на майнинг и особенностей технологического присоединения объектов майнинга и порядка их ограничения в отдельных регионах или на отдельных их территориях.



Ограничение может быть введено на определенный срок при возникновении риска дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать кабмин на основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, сформированных при соответствующем обращении Минэнерго или руководителей региона.



Операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.



Среди обязанностей майнеров — предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена. Федеральным органам исполнительной власти, органам прокураторы, дознания и предварительного следствия, а также органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, могут предоставляться (открываться) адреса-идентификаторы.

Напомним, соответствующий закон был принят в конце октября и вступил в законную силу 1 ноября текущего года.