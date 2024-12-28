Правительство ввело ограничение на IP-телефонию

Правительство РФ провело «оптимизацию перечня лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества», сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее постановление:

«Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи».

Такая технология позволяла подменять номера, заявили в правительстве. «Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — говорится в сообщении.

Решение не затронет обычных пользователей, заверили в правительстве, указав, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года. Минцифры поручено в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением

Ранее Роскомнадзор сообщил о проработке возможности запрета входящих звонков из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но ведомство допустило, что могут быть введены законодательные меры.