Правительство ввело ограничение на IP-телефонию

Правительство РФ провело «оптимизацию перечня лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества», сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее постановление:
«Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи».
Такая технология позволяла подменять номера, заявили в правительстве. «Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — говорится в сообщении.
Решение не затронет обычных пользователей, заверили в правительстве, указав, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года. Минцифры поручено в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением
Ранее Роскомнадзор сообщил о проработке возможности запрета входящих звонков из-за рубежа, в том числе в мессенджерах. Сейчас этим занимаются операторы связи, но ведомство допустило, что могут быть введены законодательные меры.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.