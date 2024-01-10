Роскомнадзор отправил пять запросов в Хабр в 2023 году

В 2023 году Роскомнадзор направил в Хабр 5 запросов по поводу включения ресурсов в реестр запрещённых сайтов. Это следует из отчёта о прозрачности площадки. Все запросы были удовлетворены, при этом один из них — оспорен.

Помимо российского надзорного ведомства к Хабр обращался суд Эстонии. Он направил 1 запрос по поводу удаления информации о лице и/или торговой марке. Этот запрос был удовлетворён.

Также свои требования заявляли IT-компании Group-IB (2 запроса) и Anti-Piracy Protection (1 запрос), интересы которых находились в области копирайта. Хабр удовлетворил все три запроса.

Напомним, Хабр стал первым российским ресурсом (в 2018 году), публикующим запросы госорганов и других заявителей.