WSJ: Telegram стал «охотничьими угодьями» для следователей

Telegram стал уникальной площадкой, одновременно привлекающей как преступников, так и правоохранительные органы, что создает любопытный парадокс. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) в своём аналитическом материале.



Мессенджер предоставляет удобные возможности для общения и координации, благодаря чему на платформе действуют преступные группировки разных уровней. Однако те же самые свойства платформы делают её незаменимым инструментом для следователей, позволяя проникать в преступные сети и собирать информацию для расследований.



Ранее преступники предпочитали использовать специализированные форумы в даркнете, которые были недоступны для большинства пользователей. Закрытые и изолированные сообщества обеспечивали высокий уровень анонимности, что усложняло работу правоохранительных органов. Telegram, напротив, позволяет сохранять псевдонимность, но при этом делает участников уязвимыми для слежки. Как отметил бывший федеральный прокурор Сет Герц в беседе с WSJ, преступники часто используют один и тот же псевдоним на разных форумах, что создает «дорожную карту» для следователей.



По данным издания, за последние пять лет американские власти привлекли к ответственности десятки преступников, использующих Telegram. Например, недавно двум американцам были предъявлены обвинения в руководстве неонацистской группой, которая призывала к убийствам и террористическим актам через мессенджер. Прокуроры смогли использовать сообщения из открытых каналов платформы как доказательства в суде.



Особенности Telegram также помогли расследовать финансовую деятельность террористической группы «Аль-Каида». В 2020 году федеральный агент Крис Янчевски обнаружил, что экстремисты обсуждали свои планы в открытом доступе в Telegram, что позволило перехватить средства и провести серию арестов.



Несмотря на успешные примеры использования Telegram правоохранителями, эксперты WSJ отмечают, что платформа всё же приносит больше пользы преступникам. Мексиканские картели, например, используют мессенджер для поиска наёмных убийц, а китайские организации по отмыванию денег находят клиентов. Telegram стал «охотничьими угодьями» и для тех, кто пытается скрыться, и для тех, кто их ловит.



Вопрос сотрудничества Telegram с властями продолжает оставаться актуальным. Долгие годы правоохранительные органы жаловались, что руководство мессенджера закрывало глаза на незаконную деятельность. В прошлом месяце основатель платформы Павел Дуров был арестован властями Франции. В ответ на это Telegram обновил политику конфиденциальности и пообещал передавать властям IP-адреса и телефоны подозреваемых в совершении преступлений.