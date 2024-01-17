Google незаметно обновил описание режима «инкогнито» в Chrome

Спустя несколько недель после согласия урегулировать иск, в котором Google обвинялся в незаконном отслеживании пользовательской активности даже после того, как они активировали режим инкогнито в Chrome, компания незаметно обновила само описание приватного просмотра в своём браузере. Обновлённый текст был обнаружен исследователями в последней Canary-сборке Google Chrome версии 122.0.6251.0.
Текст описания приватного режима теперь гласит:
«Другие пользователи, использующие это устройство, не увидят вашу активность, поэтому вы можете просматривать страницы более конфиденциально. Это не повлияет на сбор данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, включая Google. Загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены».
Старый текст не включал информацию об отслеживании Google: «Теперь вы можете просматривать страницы конфиденциально, и другие люди, использующие это устройство, не увидят вашу активность. Однако загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены».
Таким образом, активность пользователя по-прежнему может быть доступна посещаемым сайтам, администратору системы, в том числе работодателю или учебному заведению, а также интернет-провайдеру. Обновлённый текст предоставляет пользователям «ещё больше информации о режиме инкогнито», заявил представитель Google Хосе Кастаньеда.
«Мы чётко заявляем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в Интернете во время вашего сеанса», — ранее говорил Кастаньеда. Однако в 2023 году судью Ивонну Гонсалес Роджерс не убедил этот аргумент, и она отклонила предложение Google о вынесении решения в порядке упрощённого судопроизводства.
Пользователи обвинили компанию во вторжении в частную жизнь миллионов людей. Они утверждали что cookie, аналитика и инструменты Google в приложениях продолжали отслеживать активность в интернете, даже когда пользователи активировали режим инкогнито в Chrome, «частный доступ» Safari и их аналоги в других браузерах.
В декабре сообщалось, что Google договорился с истцами об условиях урегулирования иска. Они будут представлены суду в январе, а окончательное решение будет вынесено к концу февраля. В частности, компания согласится выплатить $5 млрд заявителям по их иску.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.