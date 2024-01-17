Google незаметно обновил описание режима «инкогнито» в Chrome

Спустя несколько недель после согласия урегулировать иск, в котором Google обвинялся в незаконном отслеживании пользовательской активности даже после того, как они активировали режим инкогнито в Chrome, компания незаметно обновила само описание приватного просмотра в своём браузере. Обновлённый текст был обнаружен исследователями в последней Canary-сборке Google Chrome версии 122.0.6251.0.

Текст описания приватного режима теперь гласит:

«Другие пользователи, использующие это устройство, не увидят вашу активность, поэтому вы можете просматривать страницы более конфиденциально. Это не повлияет на сбор данных веб-сайтами, которые вы посещаете, и службами, которые они используют, включая Google. Загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены».

Старый текст не включал информацию об отслеживании Google: «Теперь вы можете просматривать страницы конфиденциально, и другие люди, использующие это устройство, не увидят вашу активность. Однако загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохранены».



Таким образом, активность пользователя по-прежнему может быть доступна посещаемым сайтам, администратору системы, в том числе работодателю или учебному заведению, а также интернет-провайдеру. Обновлённый текст предоставляет пользователям «ещё больше информации о режиме инкогнито», заявил представитель Google Хосе Кастаньеда.



«Мы чётко заявляем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в Интернете во время вашего сеанса», — ранее говорил Кастаньеда. Однако в 2023 году судью Ивонну Гонсалес Роджерс не убедил этот аргумент, и она отклонила предложение Google о вынесении решения в порядке упрощённого судопроизводства.



Пользователи обвинили компанию во вторжении в частную жизнь миллионов людей. Они утверждали что cookie, аналитика и инструменты Google в приложениях продолжали отслеживать активность в интернете, даже когда пользователи активировали режим инкогнито в Chrome, «частный доступ» Safari и их аналоги в других браузерах.



В декабре сообщалось, что Google договорился с истцами об условиях урегулирования иска. Они будут представлены суду в январе, а окончательное решение будет вынесено к концу февраля. В частности, компания согласится выплатить $5 млрд заявителям по их иску.