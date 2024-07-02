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2 July 2024

Кабмин одобрил информирование работодателями о сотрудниках через реестр воинского учёта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такая обязанность уже возложена на организации, но использование данного реестра в законодательстве предусмотрена не была.
Фото: news.mail.ru

Правительство России одобрило законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета. «Ведомости» ознакомились с проектом отзыва.

Законопроект №646824-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 8-1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (в части уточнения информационного взаимодействия военных комиссариатов с организациями)» был внесён в июне главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В первом чтении в Думе планируют его рассмотреть уже 4 июля.

Руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, по закону обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг. Предложенные депутатом поправки уточняют эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.

В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у повесток будет одинаковой.

Госуслуги мобилизация повестки призыв 127-ФЗ повест 404-ФЗ Повест 437-ФЗ реестр военнообязанных

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