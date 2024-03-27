Роскомнадзор проверит сведения об абонентах-иностранцах

В 2025 году Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору (РКН), проверит сведения о 85% абонентов, являющихся иностранными гражданами. Об этом со ссылкой на обновлённый паспорт ведомственной программы цифровой трансформации РКН пишет «Ъ». Итоговая доля проверенной информации об иностранных владельцах сим-карт станет одним из показателей развития информационных систем радиочастотного центра.

По мнению опрошенных газетой экспертов, проверка сведений об абонентах-иностранцах сейчас затруднена из-за отсутствия сведений о них в российских базах данных. Этим активно пользуются мошенники.

Операторы связи начали передавать в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) данные об абонентах летом 2023 года. Сообщалось, что в 2023 году они передали в КСИМ сведения о 100% абонентской базы. Общее число номеров составило 351 млн, 43 млн из них имели нарушения. С сентября по декабрь прошлого года операторы прекратили оказание услуг по более чем 600 000 номеров с неустановленными владельцами. Общее число сим-карт, оформленных на иностранных граждан, в центре не раскрыли.

В список передаваемых данных входят сведения о ФИО абонента и пользователя услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя, сведения о дате заключения и расторжения договора с абонентами, а также список номеров, выданных компаниям.

На днях Правительство расширило перечень предоставляемых операторами связи сведений об абонентах мобильной связи. На развитие КСИМ в 2024–2026 годах планируется выделить 69,8 млн руб.