Иноагентам могут запретить участвовать в выборах

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и замруководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете на участие в выборах для граждан, внесенных в реестр иностранных агентов, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.



Они предлагают лишить объявленных иноагентами граждан России права быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления. Депутаты от «Справедливой России» также предлагают ввести запрет на назначение иностранных агентов на должности в органах публичной власти, государственной и муниципальной службы, а также лишить их возможности быть членами избирательных комиссий.

«Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийский позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные Силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — заявил журналистам Сергей Миронов.

Депутаты также предлагают обязать граждан, участвующих в выборах и признанных аффилированными с иностранными агентами, указывать информацию об аффиляции во всех агитационных предвыборных материалах и в официальных материалах по выборам.



Депутаты также считают, что кандидатов нужно обязать указывать в информационных материалах сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, — сведения о дате снятия или погашения судимости.

Уже перед тем, как внести документ в парламент, фракция отозвала его, чтоб «уточнить содержание инициативы и состав авторов».

Ещё один законопроект внесли депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан. Документ обяжет банки выдавать справки о счетах граждан и организаций по запросу регионального управления Минюста.

Как сказано в пояснительной записке, в федеральном законодательстве «сохраняются отдельные недостатки», которые не позволяют «повысить эффективность регулирования института иностранных агентов». Во время подготовки к включению в реестр «неоднократно возникают ситуации затягивания соответствующих сроков» из-за того, что банки могут выдавать данные о счетах и операциях клиентов только по запросу министра юстиции и его заместителей, а региональным управлениям Минюста нельзя делать подобные запросы.

«Конституционным судом Российской Федерации неоднократно отмечалась важность соблюдения права на неприкосновенность частной, личной и семейной жизни. Предметом личной и семейной тайны могут быть сведения: о фактах биографии лица, о состоянии его здоровья, об имущественном положении, о роде занятий и совершенных поступках, об отношениях в семье или об отношениях человека с другими людьми. Конституционный Суд также пришел к выводу о том, что из конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, личной тайны и недопустимости распространения информации о частной жизни лица без его согласия вытекают право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений, виды и объем которых устанавливаются законом. Информацией персонального характера являются также сведения о вкладах и счетах граждан в банках. Гражданское законодательство рассматривает в качестве информации о счетах и вкладах граждан сведения о наличии счета (вклада) в конкретной кредитной организации, владельце счета, произведенных операциях по счету», — поясняет юрист ОВД-Инфо Мария Чащилова.

В случае принятия поправок, процедура получения банковской информации будет максимально упрощена, отмечает она. «Подобный бессистемный и неизбирательный сбор персональных данных не отвечает нормам законодательства о „Персональных данных“ и не может дать гарантии безопасности», — считает Мария Чащилова.

«Это очередная попытка ущемления в конституционных правах иноагентов», – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян:

«Боюсь, что таким лихим темпом законодатели придут к выводу, что и право на жизнь не должно охраняться в отношении иноагентов в полной мере. Сложно комментировать то, как законодатели очевидно людоедские законы натягивают на выстраданную Конституцию, пытаясь оправдать даже самые дикие с точки зрения системы права законы».

«А зачем иметь региональным органами Минюста прямой доступ к счетам граждан — понятно, – также рассуждает эксперт. – Это делается для того, чтобы отслеживать все источники и получателей выплаты, что даст больше возможностей властям лишать иноагентов вообще хоть какого-либо заработка в России, а также создаст условия для преследования тех, кому иноагенты хоть что-то переводили».



«Думаю, направление их мысли понятно — сделать иноагентов не только вне закона, но и полностью токсичными для любых взаимодействий с гражданами РФ и организациями, по сути приравнивая их к нежелательным и экстремистским организациям», – подытоживает Саркис Дарбинян.