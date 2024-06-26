Общественные палаты оградят от «иноагентов» и добавят «духовно-нравственных ценностей»

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект №656348-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит очередные ограничения для «иностранных агентов».

Новые поправки запрещают иноагентам осуществлять деятельность, связанную с общественным контролем; входить в состав Общественной палаты РФ (ОПРФ) и общественных советов при федеральных органах власти.

Коснётся это также лиц, имеющих гражданство иностранного государства. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко так объясняет свою и коллег инициативу:

«Есть люди, которые, прикрываясь добрыми общественными инициативами, получают финансирование от иностранных структур и работают против интересов России. У нас были прецеденты, когда в институтах общественного контроля находились такие деятели. Мы уже ограничили в законе об иноагентах возможность им замещать должности в органах публичной власти, быть членами избирательной комиссии, входить в состав общественных наблюдательных комиссий. Но в тот закон не вошло избрание в федеральную и региональные Общественные палаты».

В настоящее время на федеральном уровне в России функционируют 58 общественных советов при федеральных органах власти, в которых участвуют более 1600 представителей НКО. Эти советы обеспечивают общественный контроль за деятельностью федеральных органов власти, участвуют в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, контроле проведения антикоррупционной работы, оценке эффективности государственных закупок и других важных вопросах.



«Именно поэтому столь важно, чтобы система общественного контроля была защищена от внешнего воздействия и угроз», — заявляют авторы законопроекта.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в условиях санкционного давления со стороны недружественных иностранных государств и попыток отмены русской культуры, сохранение культурно-исторического и духовно-нравственного наследия народов России приобретает особую актуальность».



Кроме того, законопроект закрепляет за Общественной палатой утверждение типового Кодекса этики члена Общественного совета при федеральных органах исполнительной власти. «Это позволит установить обязательные правила поведения для членов общественных советов, основанные на морально-нравственных нормах и уважении к обществу и коллегам», — уверены депутаты.



Новые ограничения, по мысли единороссов, должны «обеспечить суверенитет российского гражданского общества и будут способствовать сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».



Законопроект разработан при участии ОПРФ и «направлен на укрепление национальной безопасности и развитие институтов гражданского общества в стране», — считают авторы инициативы.

Поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона.