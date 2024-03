Правозащитники в ЕС подают иски против Meta

Восемь групп по защите прав потребителей в ЕС подали жалобы на компанию Meta в связи с тем, что, по их мнению, подход к конфиденциальности «соглашайся или плати» нарушает европейское законодательство, в частности — GDPR. Введение такого механизма было предпринято в попытке соответствовать законодательству ЕС, однако вызвало недовольство защитников прав на конфиденциальность. Правозащитники считают, что платные подписки в обмен на отключение рекламы в Facebook и Instagram на самом деле являются «маскарадом согласия, который на самом деле не дает потребителям свободного выбора».

Организация NOYB (None Of Your Business) утверждает, что Meta предлагает платить за наслаждение фундаментальными правами в рамках законодательства ЕС, и оспаривает эту практику с ноября 2023 года, утверждая, что согласие на обработку данных должно быть предоставлено бесплатно, а не как альтернатива платежу. В январе этого года NOYB также подала иск, в котором возражала против невозможности пользователей «свободно» отозвать согласие на обработку данных, которое они уже дали Facebook или Instagram.



Жалобы, поданные членами Европейской организации потребителей (European Consumer Organisation, BEUC), основываются на GDPR и утверждают, что модель «плати или соглашайся» нарушает принципы защиты данных, включая ограничение целей, минимизацию данных, справедливую обработку и прозрачность. Правозащитники утверждают, что у Meta нет законных оснований для обработки данных в рекламных целях, поскольку такое действие основывается на согласии.



Meta оспаривает обвинения, заявляя, что серьезно относится к своим обязательствам по регулированию и уверена в соответствии своих действий GDPR. Компания утверждает, что её модель подписки без рекламы соответствует последним регуляторным разработкам и решениям высших европейских судов.



Иски против Meta становятся все более частыми, поскольку компания сталкивается с трудностями в соответствии с законодательством ЕС. В прошлом году компания была оштрафована на рекордные €1,2 млрд. за передачу данных жителей ЕС в США, что нарушает GDPR.