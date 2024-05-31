Голоса умерших людей смогут использовать в госинтересах

В Совете Федерации готовят новый законопроект «Об охране голоса», который должен будет защитить граждан от нейросетей и мошенников, пишут «Ведомости».



Документ разработан Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), поясняет изданию член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Сейчас готовится итоговая версия. В Госдуму документ внесут после того, как правительство подготовит свой отзыв.



Если законопроект примут, то будут внесены изменения в первую часть Гражданского кодекса. В частности, согласие родственников умершего больше не потребуется, если голос человека будут использовать в государственных или общественных интересах, при условии, что запись голоса гражданина производилась за плату или в публичных местах.



При этом Шейкин акцентирует внимание на том, что документ должен защитить граждан от неправомерного использования их голосов и создания дипфейков.



Выступая недавно на заседании комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор констатировал, что ИИ — не только главный герой четвертой индустриальной революции, но и очень удобный инструмент для злоупотреблений и манипуляций. По его мнению, новые формы пропаганды возникают из-за связи социальных сетей и значительного объема «больших данных»:

«Всем, я думаю, известны случаи незаконного использования голоса человека для генерации речи с помощью технологий искусственного интеллектта, например при озвучивании нежелательного контента для мошеннических целей. Кроме того, голоса дикторов, синтезированные при помощи ИИ, могут использоваться для озвучивания несогласованного с ними контента. Для устранения данной проблемы сейчас разрабатывается законопроект, который будет направлен на устранение пробела в правовом регулировании в отношении голоса гражданина и закрепление принципов его использования только при наличии согласия данного гражданина, кроме некоторых установленных норм».

Чтобы противодействовать созданному с помощью ИИ нежелательному контенту, сенатор предложил проводить мониторинг и анализ Сети, специализированные образовательные программы и просветительские кампании, создать платформы для общения и консультирования.



Кроме этого, в апреле сенатор предложил дать «дипфейку» русскоязычное определение и закрепить его в законодательстве.