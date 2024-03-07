Совершение преступления с помощью IT станет отягчающим обстоятельством

К перечню отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК предлагается добавить еще одно: использование IT-технологий при совершении преступления. Поручение о проработке такого вопроса дал председатель правкомиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев Следственному комитету совместно с МВД.

Кроме того, правительственная комиссия предлагает дополнить статьи № 104.1, № 5 и № 115 УК РФ положениями, закрепляющими возможность конфискации цифровой валюты, признанной имуществом, для целей уголовного закона.

О проведённой работе ведомствам необходимо проинформировать комиссию до 1 декабря 2024 года.

Ранее МВД поделилось статистикой о состоянии преступности в России. По данным ведомства на 2023 год, преступлений в сфере IT стало больше почти на 30% в сравнении с 2022-м. Их удельный вес в числе всех преступных посягательств вырос до 32,9%, а по тяжким и особо тяжким — до 56,4%. При этом раскрываемость таких преступлений составляет 30%. Позднее глава МВД заявил о росте числа кибератак на компании и дистанционных хищений денег у граждан.

«За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества», — уточнял Колокольцев.