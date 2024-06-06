В Университете Лобачевского открыта первая в России кафедра киберпсихологии

В нижегородском Университете Лобачевского (ННГУ) открыли первую в РФ кафедру киберпсихологии. Выпускники этой кафедры станут специалистами, которые сочетают навыки в области психологии, нейронауки и информационных технологий.

Студенты новой кафедры примут участие не только в аналитике, но и в разработке новых IТ-решений, рассказали в вузе. В рамках учебного процесса будут изучаться устройства для диагностики состояния киберспортсменов, детекторы стресса для представителей разных профессий — от машинистов до специалистов «на удаленке», умная одежда с данными о состоянии сотрудников в течение рабочей смены, добавили в высшем учебном заведении.

«Уникальность наших подходов в том, что мы идём от человека. Базой для наших оценок является психология пользователя. В обычной схеме, где есть маркетолог, дизайнер и разработчик, часто нет объективных критериев оценки “дружелюбности” сайта или приложения. Специалисты кафедры киберпсихологии на основе результатов тестов и экспериментов смогут определить, как нужно усовершенствовать продукт, чтобы он пользовался спросом»,

– зав.лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарёва







Также в своих соцсетях вуз анонсировал англоязычную магистратупу киберпсихологии студентам-иностранцам, которые заканчивают бакалавриат.

Выпускники магистерской программы по киберпсихологии ННГУ работают специалистами по юзабилити в ведущих российских IT-компаниях. Они тестируют пользовательский интерфейс новых сайтов или IT-продуктов. Выясняют, насколько он удобен для клиентов компании, и дают рекомендации разработчикам и дизайнерам на основе объективных научных данных.

Магистерская программа ННГУ по киберпсихологии объединяет когнитивные и нейронауки с базовыми знаниями в области информационных технологий. В будущем авторы этого учебного направления планируют углубить подготовку, чтобы выпускники могли получить полноценную IT-специальность. Также уже некоторое время киберпсихологи ННГУ проходят курсы по программированию и big data.

В 2021 году студенты Университета Лобачевского стали победителями на Международной олимпиаде по программированию ICPC, решив 12 задач из 15 по реально существующим проблемам. Всего в олимпиаде участвовали 119 команд из 40 стран.