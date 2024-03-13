Каждая третья камера видеонаблюдения подключена к системам распознавания

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев принял участие в пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в рамках международной выставки-форума «Россия», где рассказал о том, что по всей стране установлено более 1 млн камер видео наблюдения.



По его словам, камеры «смотрят за безопасностью» «и в местах проживания, и в общественных местах, и на объектах транспорта». «На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц», — подчеркнул Шадаев, подчеркнув при этом:

«Моя любимая тема — это «Безопасный город» — система видеонаблюдения. <...> За 10 лет, которые прошли с момента развития системы «Безопасный город» в Москве, количество зарегистрированных преступлений уличной преступности уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов уменьшилось в 10 раз, а раскрываемость тех преступлений, которые продолжают фиксироваться, выросла в два раза. И все это благодаря этим технологиям».

Он также отметил, что все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают автомобильные номера. Из презентации министра следовало, что в 14 регионах ведется внедрение систем обработки фото- и видеоизображений дорог и объектов благоустройства.



В конце прошлого года стало известно, что Минцифры работает над созданием национальной «платформы для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения» на всей территории страны. На реализацию этого проекта ведомства предлагает выделить 12 млрд рублей.



Высказался министр и на тему блокировок ИИ-сайтов.



«Мы не блокируем зарубежные сайты, связанные с ИИ», – сказал Шадаев.



В свою очередь, выступая на конференции TAdviser IT Government Day, замминистра Олег Качанов отметил, что 80% линии техподдержки теперь идёт через робота Макса. В Минцифры ранее сообщали, что в ассистент в 2024 году в тестовом режиме внедрят генеративный ИИ.



«Наш помощник, робот Макс, он сейчас полностью перенял на себя всю поисковую часть, которая касается портала [госуслуг]. Он перенял на себя значительную часть линии техподдержки — то есть 80% обращений теперь идут через робота Макса. И он достаточно адекватно отвечает. Более того, робот Макс уже сейчас начинает оказывать услуги в режиме диалога — уточняет сведения, спрашивает: „Чего хотели? Пожалуйста, вам сюда“», – сказал Качанов.



Робот обработал уже более 450 млн запросов, говорилось в февральской презентации министра цифрового развития РФ Максута Шадаева. О внедрении в него российской языковой модели в начале прошлого месяца сообщало Минцифры РФ.