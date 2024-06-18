«Лаборатория Касперского» получила 55 запросов из России во II половине 2023 года

«Лаборатория Касперского» получила 55 запросов от российских правоохранительных органов во второй половине 2023 г. Это следует из отчёта о прозрачности компании. Ещё 4 запроса было из Бразилии, 2 — из Китая, по 1 — из Чили и Мексики. Все запросы касались технической информации и не имели отношения к персональным данным пользователей.
«Мы никогда не предоставляем каким-либо правоохранительным или правительственным организациям доступ к пользовательским данным или инфраструктуре компании. Мы помогаем национальным, региональным и международным правоохранительным органам в расследовании киберпреступлений, в ходе которых наши эксперты по безопасности предоставляют техническую экспертизу и информацию, не являющуюся персональной», — говорится в отчёте компании.
«Лаборатория Касперского» раскрыла данные по запросам из России в 31 случае из 55 (56%). Все 8 запросов из остальных стран были удовлетворены полностью.
Как следует из документа, компания проводит юридическую проверку всех запросов на соответствие национальным и международным законам по соответствующим критериям:
• юридическая обоснованность;
• оформленность в соответствии с применимыми законами и юридическими
процедурами;
• соответствие вышеуказанным принципам;
• техническая выполнимость;
• отсутствие влияния на безопасность или конфиденциальность пользователей, а также на целостность
продуктов и сервисов компании.
«Мы проверяем соответствие поступающих запросов действующим требованиям. Законы и юридические процедуры в странах, где работает Kaspersky, могут быть ограниченными и специфическими, и мы можем отклонять или оспаривать такие запросы», — написано в отчёте.
Кроме того, «Лаборатория Касперского» заявляет, что не предоставляет ключи шифрования никаким правительствам, правоохранительным органам или международным организациям.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.