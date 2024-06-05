В СПбГУ разработали модуль защиты беспилотников от киберугроз

Учёные Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) создали модуль безопасности, который позволяет оперативно находить и ликвидировать различные киберугрозы, нарушающие работу беспилотников. Об этом говорится в пресс-релизе вуза.



Создатели модуля также заявляют, что:

«Разработку можно сравнить с иммунитетом, который защищает дрон от возможных внутренних угроз и борется с ними за счет встроенных механизмов защиты».

Современные беспилотные летательные аппараты выполняют множество разнообразных функций — от мониторинга погоды до грузоперевозок. При этом их архитектура программного обеспечения достаточно простая и открытая, особенно если налажено массовое производство дронов. Однако имеющиеся в них уязвимости и отсутствие необходимой защиты могут привести к выполнению незапланированных действий. Например, если взломать внутреннюю систему работы, можно заставить беспилотник сбросить груз не там, где нужно, или даже упасть, не долетев до цели.



В пресс-службе уточнили, что ранее компания «Лаборатория Касперского» создала технологию кибериммунитета, который обеспечивается разделением IT-системы на изолированные части и контролем взаимодействий между ними. При таком подходе большинство возможных атак на кибериммунную систему становятся неэффективными, поскольку не достигают цели и находятся под контролем. Ученые СПбГУ смогли усовершенствовать эту технологию для защиты БПЛА.



По данным вуза, разработка состоит из модуля безопасности, который включает в себя распространенную плату Raspberry Pi, а также GPS-трекер. Этот модуль получает задание для дрона, после чего выстраивает оптимальный маршрут.



В случае кибератаки модуль безопасности оперативно её обнаружит и сможет бороться с ней. Например, если вредоносное программное обеспечение попытается поменять маршрут, то технология вернет беспилотник обратно с учетом ранее полученного задания.



В случае серьезной угрозы, которую невозможно оперативно устранить, модуль может принудительно прервать полет, отключив моторы дрона и активировав подсистему аварийной посадки. В условиях соревнований аварийная посадка имитируется звуковым сигналом, в остальных случаях для этих целей может быть установлен парашют.