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5 February 2024

«Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка» расскажут ФСБ о своих пользователях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Оба сервиса были внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает их предоставлять силовикам по первому требованию пользовательские данные, включая переписку и звонки (если таковые предусмотрены сервисом).
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Julio Lopez – Pexels / Яндекс.Доставка

Ещё два сервиса «Яндекса» оказались в реестре по слежке.

«Яндекс.Доставка» — как и следует из названия, предоставляет услуги доставки:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109817

 

«Кинопоиск» — аудиовизуальный сервис:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109818

 

Несколько дней назад в реестр ОРИ были внесены «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Заправки». В целом у компании на данный момент там находится уже больше двух десятков сервисов.

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом).

Мы рекомендуем пользователям таких сервисов оценить все риски, которые могут возникнуть после внесения в реестр ОРИ, и уже самостоятельно принять решение об из дальнейшем использовании.

слежка за пользователями 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации Кинопоиск Яндекс.Доставка

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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