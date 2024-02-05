«Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка» расскажут ФСБ о своих пользователях

Ещё два сервиса «Яндекса» оказались в реестре по слежке.

«Яндекс.Доставка» — как и следует из названия, предоставляет услуги доставки:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109817

«Кинопоиск» — аудиовизуальный сервис:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109818

Несколько дней назад в реестр ОРИ были внесены «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Заправки». В целом у компании на данный момент там находится уже больше двух десятков сервисов.

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом).

Мы рекомендуем пользователям таких сервисов оценить все риски, которые могут возникнуть после внесения в реестр ОРИ, и уже самостоятельно принять решение об из дальнейшем использовании.