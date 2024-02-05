«Кинопоиск» и «Яндекс.Доставка» расскажут ФСБ о своих пользователях

Ещё два сервиса «Яндекса» оказались в реестре по слежке.
«Яндекс.Доставка» — как и следует из названия, предоставляет услуги доставки:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109817
«Кинопоиск» — аудиовизуальный сервис:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109818
Несколько дней назад в реестр ОРИ были внесены «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Заправки». В целом у компании на данный момент там находится уже больше двух десятков сервисов.
Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом).
Мы рекомендуем пользователям таких сервисов оценить все риски, которые могут возникнуть после внесения в реестр ОРИ, и уже самостоятельно принять решение об из дальнейшем использовании.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.