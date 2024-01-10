Разработчикам и учёным могут дать доступ к наборам госданных

Минцифры предлагает создать на базе федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» репозиторий наборов госданных для развития технологий ИИ. Предполагается, что доступ к нему смогут получить вузы, научные организации и аккредитованные IT-компании.



Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на проект постановления Правительства, выложенный на общественное обсуждение.



В пояснительной записке к документу сообщается, что предоставляемые наборы не будут содержать персональных данных (включая полученные в результате обезличивания), а также сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Как уточнили в Минцифры, состав наборов будет определяться исходя из потребностей компаний и организаций, а также из их наличия у госсектора:

«Наборы должны быть универсальными и подходить для широкого круга задач. Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и так далее».

Среди требований к юрлицам, желающим получить доступ к наборам данных — участие иностранных организаций в капитале не должно превышать 49%. Также документ описывает порядок рассмотрения заявок на получение доступа к наборам данных. Предполагается, что АНО «Цифровая экономика» будет взаимодействовать с вузами, научными организациями, IT-компаниями, госорганами и госорганизациями, составлять заявки на формирование дата-сетов и направлять их Минцифры.

Министерство будет запрашивать позицию обладателя госданных о возможности их предоставления, после чего направит заключение и заявку о формировании наборов для рассмотрения на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию. Запросы на доступ к наборам данных нужно будет подавать через Госуслуги. При успешном прохождении проверки юрлица смогут скачивать наборы данных и использовать их.



В MTС идею предоставления госданных и обмена данными для развития ИИ поддерживают и считают её важной.



Доцент факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Кутейников полагает, что расширение и облегчение доступа к данным для разработчиков систем ИИ является важнейшим критерием эффективности технологического развития.



Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович говорит, что доступ аккредитованных организаций к наборам данных применяется за рубежом: в США, Австралии и ЕС. Вместе с тем решение, при котором использование наборов данных обеспечивается посредством создания централизованной, единой информационной системы, вызывает вопросы как с точки зрения технологической реализации, так и перспектив защиты данных.



Для оперативного решения вопросов о передаче наборов данных, их формировании, предоставлении доступа уполномоченному органу потребуется значительное количество человеческих, материальных и временных ресурсов, отмечает эксперт. В противном случае этот процесс может быть растянут во времени и потеряет свою актуальность для разработчиков, говорит Орехович.